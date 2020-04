Kann der Härtefallfonds auch Senioren und Studenten helfen?

Hannover

Kommt der Härtefallfonds für die von der Corona-Krise betroffenen Arbeitnehmer? Darüber wird in Kürze das Ampelbündnis im Rathaus eine Entscheidung fällen müssen. Der Vorstoß der IG Metall, die drei Millionen Euro für Beschäftigte und existenziell besonders hart betroffene Menschen gefordert hatte, findet immer mehr Unterstützung. Gleichzeitig wird allen deutlich, dass es Handlungsbedarf auch für ganz andere Gruppen gibt: geringfügig Beschäftigte, hinzuverdienende Studierende und Rentner.

„Für sehr viele Menschen bedeutet die historische Krise einen großen sozialen Einschnitt, manche stürzt sie sogar in den wirtschaftlichen Ruin“, sagt Dirk Schulze als Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Er begrüßt, dass sich die Ratsfraktion der SPD dem Vorschlag anschließt. Auch aus den Reihen der Ratsgruppe Linke & Piraten kommt Zustimmung.

Grüne sehen Bund in der Pflicht

Die Grünen dagegen haben Bedenken. Fraktionschefin Freya Markowis: „„Die Kommunen können nicht als Ausfallbürginnen für den Bund herhalten. Die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge hätte an die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes gebunden sein müssen.“ Außerdem: „Je 1500 Euro für 20.000 Arbeitnehmer wären ein Tropfen auf dem heißen Stein bei mehr als 300.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hannover.“

Diskutiert wird dieses Modell: Anspruchsberechtigt sollen Arbeitnehmer sein, die seit dem 1. März aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeitergeld beziehen oder ihren Arbeitsplatz verloren haben. Sie würden eine einmalige Unterstützung von 500 Euro erhalten, Menschen mit Kindern könnten im Folgemonat erneut 500 Euro Soforthilfe bekommen. Werkstudenten würden einen einmaligen Zuschuss von 400 Euro erhalten, Rentner sowie Studierende 300 Euro.

Richtiges Signal in schwierigen Zeiten

SPD-Fraktionschef Lars Kelich sowie die Doppelspitze der SPD Hannover, Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch, begrüßen ausdrücklich die Forderung der Gewerkschaften. „Das ist ein richtiges Signal in schwierigen Zeiten“, findet Kelich.

Trotz zugesagter Hilfs- und Maßnahmenpakete von Bund und Land fielen immer noch zu viele Menschen durch das Raster, argumentiert Ahmetovic. Der Härtefallfonds könnte bis zu 16.000 Menschen helfen. Die Mittel sollten bis spätestens 31. Mai 2020 abgerufen werden können. „Wir müssen schnell handeln im Sinne der Beschäftigten“, betont die Co-Vorsitzende Ulrike Strauch. Wer kaum mehr als Mindestlohn verdiene, sei von der Kurzarbeitsregelung besonders betroffen.

„Schon 300 Euro sind ein enormer Betrag, der helfen kann, schlaflose Nächte für diese Menschen zu vermeiden“, so DGB-Regionsgeschäftsführer Torsten Hannig. „In Zeiten, wo wir auf Abstand gehen sollen, ist Zusammenhalt umso wichtiger“, wirbt Nico Lopopolo, neuer DGB-Stadtverbandschef. Auch Michael Linnartz, Bezirksleiter IG BCE Hannover, appelliert an Stadtspitze und Rat: „Das ist Solidarität in Zeiten einer existenzbedrohenden Krise.“

Lesen Sie auch

Von Vera König