Hannover

Auch 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschäftigen die militärischen Rückstände die Kampfmittelbeseitigungsdienste (KBD) in großen Teilen Europas – und ein Ende ihrer Arbeit ist nicht in Sicht. Munition, Granaten und Fliegerbomben liegen versteckt unter der Erde sowie am Meeresgrund und müssen aufwendig gesucht und geborgen werden. 

Zahlen belegen am besten, dass die 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KBD Niedersachsen in der Vergangenheit immer mehr zu tun hatten. Im vergangenen Jahr mussten zum Beispiel 5565 Luftbildauswertungen für Bauanträge vorgenommen werden – ein Höchstwert. 2019 waren es 3360. Bevor irgendwo in Niedersachsen eine Schaufel oder ein Bagger eine Baustelle eröffnet, muss der KBD ran.

Bombenräumungen: Kein Ende in Sicht

Im schlimmsten Fall droht dann ein Schicksal, mit dem sich in diesem und im vergangenen Jahr vor allem Tausende Misburger auseinandersetzen mussten. An einem Baugebiet an der Kreisstraße fand der KBD zuletzt mehrere Blindgänger, die die Experten vor Ort entschärfen mussten, nachdem Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen hatten. Mehr als 111 Tonnen an Kampfmitteln wurden 2020 in Niedersachsen gefunden, 2019 waren es sogar 133 Tonnen. Doch auch Entschärfungen und Sprengungen sind nur ein kleiner Teil der Arbeit.

Um sich darüber auszutauschen und neue Lösungen für alte Probleme zu finden, treffen sich einmal im Jahr die Kampfmittelbeseitigungsdienste der Bundesländer sowie die der Nachbarstaaten. Noch bis Donnerstag tagen die Vertreter in Hannover. Das nahm am Mittwoch auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zum Anlass, sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kampfmittelräumdienste zu bedanken. Zudem kündigte er an, dass Räumungen, Sprengungen und Einsätze anderer Art auf unabsehbare Zeit weiter Thema bleiben werden.

Innenminister Boris Pistorius dankt den Mitarbeitern vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Quelle: Christian Behrens

Tonnenweise Blindgänger in Nord- und Ostsee

„Damit gewinnt man keinen Freundschaftspreis“, sagte Pistorius. Doch bei den Mengen an Rückständen – geschätzt werden sie auf etwa eine Million Tonnen – sei die Arbeit des KBD unerlässlich. „Das ist eine Arbeit kolossalen Ausmaßes, vor allem mit Hinblick auf neu entstehende Baugebiete, Strom- und Bahntrassen“, so der Innenminister. Hinzu kommen großen Mengen an Kampfmitteln, die jedes Jahr aus Nord- und Ostsee geborgen werden. Allein in Niedersachsen waren es im vergangenen Jahr 7,35 Tonnen. Nur im Jahr 2016 waren es mit 9,27 Tonnen mehr.

Wie gefährlich der Job ist, belegt diese Zahl: Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kamen neun KBD-Mitarbeiter ums Leben. So waren im Jahr 2010 drei Kampfmittelexperten in Göttingen bei der Explosion einer Zehn-Zentner-Bombe gestorben.

Neue Technik für die Kampfmittelexperten

Die Tagung der KBD-Experten soll allen Beteiligten dabei helfen, sichere und effektive Methoden für etwaige Einsätze zu entwickeln. Entsprechend wurden zuletzt der Fuhrpark und die Technik aufgestockt. Seit vergangenem Jahr ist niedersachsenweit etwa ein neues Bergungsfahrzeug im Einsatz. Der Unimog kann Kampfmittel aufladen und transportieren und ist für den Fall der Fälle mit Panzerglas und -platten ausgestattet. Der Transporter hat ein maritimes Pendant. Für Einsätze auf Nord- und Ostsee hat der KBD inzwischen ein Bergungsboot, das die gefährliche Last an Land bringen kann.

Doch effiziente Technik muss nicht unbedingt groß sein. Kampfmittelexperte Torsten Lüdeke zeigt Geräte, die in jeden Handwerkskasten packen. Dazu zählt zum einen das Bandstärkemessgerät. „Damit können wir feststellen, wie dick die Hülle eines Blindgängers ist und wissen dann, wie tief wir das Material aufschneiden können, ohne eine Detonation zu verursachen.“ Denn: „Wenn so was nach 76 Jahren aus der Erde kommt, sollte man vorsichtig sein.“ Seit etwa fünf Jahren arbeitet der KBD Niedersachsen außerdem mit Funkfernzündern. Die funktionieren über eine Reichweite von bis zu 1000 Metern. „Die Zeiten, in denen wir über Hunderte Meter Kabeltrommeln ausrollen mussten, sind vorbei“, so Lüdeke.

Mittlerweile werden Blindgänger per Fernzünder gesprengt. Quelle: Christian Behrens

Metallschrott oder Blindgänger? Alles muss ausgegraben werden

Ein Risiko bleibt allerdings immer. So wissen die Kampfmittelexperten nie, was sie unter der Erde erwartet – Metallschrott oder eine der vielen verschiedenen Bombenarten, die wiederum zahlreiche verschiedene Zündertypen tragen können. In Zukunft soll es weitere technische Neuerungen geben, sagt Thomas Bleicher, Leiter des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Müssen die KBD-Mitarbeiter derzeit noch alle Rückstände ausgraben, um sie auf Explosionsstoffe zu überprüfen, soll das in Zukunft auch aus der Distanz festgestellt werden können. Zudem wird die Entschärfung mit Lasertechnik geprobt.

Thomas Bleicher ist Leiter des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Quelle: Christian Behrens

Doch es sind nicht nur Fliegerbomben, die den Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigen. Auch Gewehrmunition, die etwa Hobbygärtner beim Anlegen von Beeten finden, sammeln die Experten rund um die Uhr ein. Bleicher und seine Kollegen haben zudem kuriose Auswirkungen der Corona-Zeit festgestellt. „Mehr Menschen haben das Sondengehen, Schatzsuchen und Magnetenangeln für sich entdeckt“, sagt er. Doch statt auf Wertgegenstände stoßen sie immer wieder auf gefährliche Kampfmittel.

Gefahr für Schatzsucher und Magnetangeler

So hatten im vergangenen August ein Vater und sein Sohn im Becken des Lindener Hafens nichts ahnend eine Brandbombe an der Rute. Als sie den Rückstand von Muscheln befreien wollten, begann der Metallzylinder zu rauchen. Der KBD konnte die Bombe fachgerecht entsorgen, bevor Schlimmeres passierte. Bleich appelliert daher an Schatzsucher und Magnetenangler: Etwaige Funde müssten unbedingt vor Ort gelassen und die Polizei verständigt werden. „Man findet eher eine Handgranate als eine Goldmünze“, sagt Bleicher.

Von Manuel Behrens