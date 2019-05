Hannover

Wozu in die Ferne schweifen... auch die Region Hannover hat im Urlaub viel Gutes zu bieten. Und wer hier bleibt, leistet ganz nebenbei auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Ferien zu Hause müssen sich dabei nicht auf Balkonien beschränken. „Es gibt hier so viele Angebote für die verschiedensten Neigungen und Zielgruppen – das kann man gar nicht alles schaffen“, so Regionspräsident Hauke Jagau. Gemeinsam mit Hannovers Tourismuschef Hans Christian Nolte hat er am Dienstag den Startschuss zur Kampagne „Urlaub nebenan – Entdecke Deine Region“ gegeben.

Dafür muss nicht einmal eitel Sonnenschein herrschen, wie der zum Fototermin eigentlich unpassende Regen zeigte. „Man braucht nur den richtigen Schirm“, scherzt Nolte. Oder eben das richtige Ziel. Vom Regenwaldhaus über die zahlreichen Museen bis zum Panorama am Zoo gibt es schließlich zahlreiche Indoor-Angebote.

Kernstück der Kampagne ist eine 32-seitige Broschüre, die der Juni-Ausgabe des Magazins „Stadtkind“ beiliegt, die es aber auch ab 1. Juni kostenlos in der Tourist-Information am Ernst-August-Platz 8 geben wird. Darüber hinaus wecken Plakate mit Fotos einiger der schönsten Ziele Appetit auf die Urlaubsregion. Sie kleben in Hannover an 20 Litfaßsäulen, aber auch als Großflächenplakate insgesamt 115-mal in Hildesheim, Braunschweig, Lüneburg und Göttingen.

Jagau segelt, Nolte golft

Jagaus regionales Urlaubsziel ist ziemlich festgelegt, da er ein Segelboot am Steinhuder Meer besitzt. „Ich fahre aber auch gern zusammen mit meiner Frau auf dem Rad durch die Region. Wer ein bisschen offen ist, kann dabei soviel entdecken, was er noch nicht kennt“, sagt er. Für den passionierten Golfer Nolte sind die vielen Golfclubs in der Region empfehlenswert. „Die sind auch nicht teurer als ein guter Fitness-Klub.“

Urlaub in der Region liegt im Trend, was die Übernachtungszahlen bestätigen. 2017 wurde erstmals die 4 Millionen Marke überschritten. In den vergangenen zehn Jahren habe die Region ein Wachstum von mehr als 32 Prozent verzeichnet, wobei die jährlich rund 55 Millionen Tagesgäste nicht mitgerechnet worden seien, so Nolte. Highlights seien an erster Stelle der Zoo gefolgt von Herrenhausen. Dann kämen das Steinhuder Meer und der Deister.

Mit Work-Life-Balance profiliert

Die Region hat viel zu bieten, insbesondere auch an Naturerlebnissen und gerade auch für Einheimische. „Befragungen haben ergeben, dass sich die Region bei der Work-Life-Balance insbesondere auch bei jungen Familien profilieren kann“, betonte der Tourismusmanager. „Man ist hier immer in zehn Minuten im Grünen.“ Darüber hinaus aber gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Stadt und Umland, bei denen für jeden etwas dabei sei. „Für die meisten gibt es auch an den Wochenenden immer eine Chance, etwas auch mit den Kindern zu unternehmen“, so Regionspräsident Jagau. „Richtig tolle Angebote.“

Umfassende Informationen bietet die Tourismusgesellschaft (HMTG) auf ihrer Internetpräsenz. Unter dem Motto „Entdecke Deine Region“ gibt es unter www.visit-hannover.com/entdeckedeineregion in Form eines E-Magazins Highlights und Geheimtipps, mit denen sich der nächste Ausflug planen lässt. Darüber hinaus findet man dort auch die beliebten Broschüren zum Steinhuder Meer, der Pferderegion und dem Deister als PDF-Dateien.

Ein weiterer Geheimtipp ist die Navigationsapp fürs Fahrrad „Bike Citizens“, die kostenlos etwa im Apple-Store heruntergeladen werden kann. Von der Region mitentwickelt zeigt sie alle möglichen Fahrradwege, bietet 17 Touren an, weist auf Sehenswürdigkeiten hin – und navigiert sicher zu jedem eingegebenen Ziel.

Von Andreas Krasselt