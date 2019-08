HANNOVER

Trotz eisiger Kälte suchen etliche Obdachlose keine Notunterkunft auf, obwohl sie Anspruch darauf hätten. Die Massenunterbringungen sind äußerst unbeliebt, Gewalt und Diebstahl sind ein großes Problem. In Hannover sind im vergangenen Winter die Kältebusse von Johanniter, Caritas und Malteser unterwegs gewesen, haben Bedürftigen warmes Essen, Getränke und Kleider an Bedürftige ausgegeben.

Von Januar bis Ende März 8300 Portionen Essen

Jetzt hat die Stadt Bilanz gezogen: Von Januar bis Ende März 2019 haben die drei Organisationen zusammen über 8300 Portionen Essen an Wohnungs-und Obdachlose verteilt, so die Verwaltung am Montag im Sozialausschuss. Die drei Organisationen hatten damit jeden Wochentag abgedeckt.

Der Bus der Johanniter war an drei Tagen jeweils ab 16 Uhr am Raschplatz und dann bis 21.30 Uhr am Kröpcke im Einsatz. An Kältetagen unter dem Gefrierpunkt fuhr der Wagen auch täglich. Insgesamt hat die Johanniter in knapp vier Monaten 4453 warme Speisen ausgegeben wie etwa Suppen, Nudelgerichte, Eintöpfe und Fleischgerichte, dazu Schlafsäcke, Jacken, Hosen und warme Unterwäsche. Hygieneartikel und medizinischer Kleinbedarf wie Pflaster oder Nasenspray habe indes nicht ausgereicht, dieses Angebot soll im kommenden Winter dann ausgeweitet werden.

Kältebusse kommen abends in die Innenstadt von Hannover

Der Kältebus der Caritas stand jeweils dienstags von 17 Uhr bis 19 Uhr am Raschplatz und von 20 Uhr für eine Stunde am Kröpcke. Bilanz hier: 2153 Essensportionen an zwölf Einsatztagen – oder 179 Portionen am Tag. Zudem verteilten die Helfer 156 Liter Kaffee und 78 Liter Tee. 39 Obdachlose versorgte die Caritas ärztlich und führ 66 Mal zur Notunterkunft „Alter Flughafen“. Hygieneartikel für Frauen waren ebenfalls zu wenig, auch hier will die Caritas künftig mehr anbieten.

Die Malteser schließlich waren donnerstags ab 18.30 Uhr am Kröpcke, verteilten an 13 Tagen 1755 Essen und gaben Schlafsäcke und Kleidung aus.

Ab November soll auch Linden angefahren werden.

Ab November sollen die Tagestreffs dann auf Linden ausgeweitet werden, künftig wollen die drei Anbieter einen Caterer suchen, um Kosten zu senken. Ebenso wird über biologisch abbaubares Geschirr und Besteck nachgedacht, um Plastikmüll zu vermeiden.

Von Andreas Voigt