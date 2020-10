Hannover

Die Bewerbung ist raus. „Ich bin aus verschiedenen Ortsvereinen angesprochen worden, ob ich nicht für den Bundestag kandidieren will“, berichtet Fuluk Liu-Rüsch. Sie will –und macht jetzt SPD-Parteichef Adis Ahmetovic Konkurrenz. Auch er strebt danach, im Wahlkreis 41 die Nachfolge von Kerstin Tack anzutreten.

Tack hatte im August überraschend erklärt, sie kandidiere nicht noch mal. „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, mich noch einmal beruflich neu zu orientieren“, findet die 51-Jährige.

Anzeige

„Mehr Emotionalität wecken“

„Wir können den Wahlkreis 2021 wieder mit der Erststimme für die SPD gewinnen“, ist Fuluk Liu-Rüsch überzeugt. Die 34-jährige Rechtsanwältin, geboren in Yantai ( China) und mit den Eltern nach Deutschland gezogen („Da war ich drei oder vier Jahre alt“), verspricht „wieder mehr Emotionalität für die SPD zu wecken“. Nötig sei „eine ehrliche, zuverlässige und werteorientierte Politik“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Bewerbung der Juristin liegt dem Unterbezirksvorstand, allen Ortsvereinen und der Geschäftsstelle in der Odeonstraße vor. Vom Parteichef habe sie keine Reaktion gehört, sagt Fuluk Liu-Rüsch. „Ich wusste selbst lange Zeit nicht, dass er Interesse an dem Wahlkreis hat.“ Das könnten auch noch andere anmelden: Bis Freitag, 9. Oktober, sind Meldungen möglich.

Abschluss auch als Klavierpädagogin

Liu-Rüsch lebt seit 2016 in Hannover und gehört dem SPD-Ortsverein Hainholz-Vinnhorst an. Sie trat 2009 während ihres Studiums in die SPD Hamburg ein, war in Hamburg-Nord Vize-Chefin der Jusos und Beisitzerin im Ortsverein Hamburg Mitte. Verheiratet ist sie mit einem Chemiker. Ihre Hobbys sind Lesen und vor allem Musik. Sie spielt Klavier, (ihr Bruder und ihre Schwester begleiten sie mit der Geige) hat neben dem Jurastudium den Abschluss als Diplom-Klavierpädagogin geschafft.

„Ich wusste nach dem Abi nicht, was mir lieber wäre – Jura oder Musik“, erzählt die Kandidatin. Sie ließ es drauf ankommen, bewarb sich für beide Studiengänge. „Für die Musikerziehung gab es 400 Bewerbungen. Da sahen viele aus wie ich und spielten noch besser“, meinte sie. Fuluk Liu-Rüsch gab sich wenig Chancen – und landete auf Platz 1. „Da habe ich dann beide Studiengänge gemacht.“

Der Bundestagswahlkreis 41 Der Bundestagswahlkreis Stadt Hannover I (Wahlkreis 41) umfasst den nördlichen Teil der Landeshauptstadt mit den Stadtteilen Anderten, Bothfeld, Brink-Hafen, Burg, Groß-Buchholz, Hainholz, Heideviertel, Isernhagen-Süd, Kleefeld, Lahe, Ledeburg, Leinhausen, List, Marienwerder, Misburg-Nord, Misburg-Süd, Nordhafen, Oststadt, Sahlkamp, Stöcken, Vahrenheide, Vahrenwald, Vinnhorst und Zoo. Für die CDU tritt dort Parteichef Maximilian Oppelt an, für die Grünen Swantje Michaelsen.

Die Erfahrung, mit eisernem Willen und Begeisterung schaffen zu können, was sie will, spornt die stellvertretende Ortsvereinvorsitzende auch fürs Bewerbungsverfahren an. „Ist doch gut, wenn’s mehrere Kandidaten gibt“, findet sie. „Hauptsache, der Wettbewerb wird fair.“

Von Vera König