Hannover

Knallgelber Mantel, knallgelbe Schuhe und eine bunte Maske – in der eher dunkel gekleideten Menge auf dem Opernplatz fiel eine Demonstrantin auf. „Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um Euch", stand auf ihrem Schild. Ausgesprochen mutig, was Karoline Preisler versuchte: „Ich will mit Menschen ins Gespräch kommen, die an Corona zweifeln.“

Die 49-Jährige, FDP-Politikerin und Juristin, war im März erkrankt. Sie habe einen mittelschweren Verlauf gehabt, sagt sie, sechs Tage auf einer Isolierstation im Krankenhaus gelegen. Noch heute leidet die Frau aus Mecklenburg-Vorpommern unter den Folgen. Ihr waren die Haare ausgefallen, sie hat Atemprobleme und litt unter Sprachstörungen.

Wenn sie wenigstens ein paar Skeptiker überzeugen könne, die Maske zu tragen, sei das ein Erfolg, findet Preisler. Dafür nehme sie gern den Weg zur Demo auf sich. Ihr gelangen Diskussionen – ganz anders als einer älteren Frau, die nur zehn Meter entfernt von ihr stand. „Gesundheit ist Privatsache“ hatte sie auf ihr Schild geschrieben. „Stimmt nur bedingt“, musste sie sich einige Male anhören. „Denn was passiert, wenn sie zehn oder zwölf Menschen anstecken oder die Versichertengemeinschaft für ihre Krankheit zahlen muss?“

Von Vera König