HANNOVER

Durch seine beherzte Erste-Hilfe-Leistung hat ein junges Ehepaar (27 und 28 Jahre) einem 81 Jahre alten Mann das Leben gerettet. Der Senior war am Freitag vor seinem Haus an der Garbestraße im Stadtteil Groß Buchholz zusammengebrochen und lag regungslos auf dem Boden. Das Ehepaar aus dem Heideviertel war auf dem Weg zu den Schwiegereltern der Frau, sah den Mann auf dem Boden liegen und griff sofort ein – und dies, obwohl die 28-Jährige im neunten Monat schwanger ist.

Nach Mitteilungen der Feuerwehr Hannover war bei der Regionsleitstelle um 16.58 Uhr der Notruf eingegangen. Am Telefon leitete der Diensthabende das Ehepaar an dessen Handy an, wie der 81-Jährige bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu reanimieren sei. Das Vorgehen nennt sich Tele-Rea für Tele-Reanimation. Fünf, beziehungsweise sechs Minuten nach dem Notruf trafen Rettungswagen und Notarzt ein, versorgten den 81-Jährigen. Der Senior konnte wiederbelebt werden und habe nach zehn Minuten einen stabilen Kreislauf gehabt, so die Feuerwehr. Gegen 17.40 Uhr konnte der Mann dann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der 81-Jährige hatte Herz-Rhythmus-Störungen, so die Feuerwehr.

Retterin: „Wünsche mir, dass auch andere nicht wegschauen“

Die bald dreifache Mutter: „Die Hilfe war selbstverständlich. Ich wünsche mir, dass auch andere diesem Beispiel folgen und nicht wegschauen, wenn sie in so eine Situation kommen.“ Mit der Familie des 81-Jährigen steht die junge Familie seither in Kontakt. Die Feuerwehr Hannover hatte am Montag die Nachricht über den Kurz-Nachrichtendienst Twitter verbreitet und den Einsatz der beiden ausdrücklich gelobt und hervorgehoben.

Von Andreas Voigt