Hannover

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Montag gegen 12.55 Uhr im Stadtteil Bemerode ein Kind angefahren und dabei leicht verletzt hat. Die Beifahrerin habe sich zwar kurz um das Kind (9) gekümmert, doch dann hätten sie und der Fahrer den Unfallort verlassen ohne ihre Personalien mit dem Jungen auszutauschen. Vom Unfall bemerkten die Eltern erst am Abend etwas als sie seine verschmutzte Kleidung, das beschädigte Fahrrad und kleinere Blessuren am Jungen sahen, so die Polizei.

Unfall passierte an Einmündung Oheriedentrift

Der Unfall hatte sich an der Einmündung Oheriedentrift/Sticksfeld in Bemerode ereignet. Der Neunjährige war mit seinem Rad auf dem Nachhauseweg von seiner Schule und fuhr auf dem Radweg am Oheriedetrift, der für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist, in Richtung Kattenbrookstrift. Zur selben Zeit befuhr der unbekannte Autofahrer mit einem weißen Pkw die Oheriedentrift in gleiche Richtung und beabsichtigte dann nach links in die Straße Sticksfeld einzubiegen – dabei stieß er dann mit dem Radfahrer vorne links zusammen, der Junge stürzte danach auf den Asphalt, so die Polizei weiter.

Anzeige

Die Beifahrerin sei daraufhin kurz ausgestiegen um sich nach dem Befinden des Jungen zu erkundigen. Die Polizei geht davon aus, dass das Duo im Glauben weitergefahren sei, dem Jungen sei nichts passiert. Der Vater des Jungen erstattete schließlich Anzeige. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallfahrer, der laut Angaben des Jungen ein südeuropäisches Aussehen mit dunklem Teint und schwarzen Haaren haben und etwa 50 Jahre alt sein soll.

Weitere NP+ Artikel

Insassen sollen südeuropäisches Aussehen haben

Die Beifahrerin beschrieb der Neunjährige als etwa 45 Jahre alt, 1,65 Meter groß sowie korpulent. Auch sie habe ein südeuropäisches Aussehen und schwarze gelockte Haare. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe sie bunte Kleidung getragen. Details zu dem gesuchten Fahrzeug sind – bis auf die weiße Lackierung – nicht bekannt. Aufgrund des Zusammenstoßes schließt die Polizei nicht aus, dass das Auto im vorderen linken Bereich Schäden hat.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und den Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Döhren unter Telefon 0511 109 36 17 zu melden.

Von Andreas Voigt