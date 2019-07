HANNOVER

Eine Strafe kann auch eine Hilfe sein. Das hat Lisa Schröder (22, Name geändert) am Freitag im Amtsgericht erfahren. Die junge Frau bedankte sich für das Urteil. Sie muss wegen Betruges drei Monate von der Jugendgerichtshilfe betreuen lassen. In der Zeit soll ihr in rechtlichen Dingen geholfen werden. „Sie kommt mit ihren Papieren nicht klar“, sagt die Frau von der Jugendgerichtshilfe.

Zwei Jugendstrafen wegen Drogendelikten hat die Angeklagte bereits. Nun räumte sie den Sozialbetrug unumwunden ein. „Ich hatte so viele Sachen im Kopf. Ich habe mich nicht drum gekümmert“, erzählt Lisa Schröder. Sie hatte in 2017 in einer Laatzener Reinigungsfirma gearbeitet und nebenbei noch Hartz-IV kassiert.

Als Jugendliche regelmäßig gekifft

Die Angeklagte erschien in Hotpants und in ärmelloser weißer Bluse – extrem körperbetont. Liegt es daran, dass sie derzeit ohne Wohnsitz ist und ihre Sachen noch bei Mutter liegen? Liegt es daran, dass sie kein Selbstwertgefühl hat und ihre Persönlichkeit nur über Äußerlichkeiten definiert?

Das noch junge Leben von Lisa Schröder ist ein gutes Beispiel, was alles in einer Familie schief laufen kann. Die Eltern der Angeklagten trennten sich, als sie vier Jahre alt war. Lisa Schröder wuchs bei ihrer Mutter auf. Doch das Verhältnis galt und gilt als sehr angespannt. Mit 15 Jahren fing die Angeklagte an, regelmäßig zu kiffen. Die Schule beendete sie ohne Abschluss. Den einzigen Halt fand sie bei ihrem Vater. Doch der ist aus Hannover weggezogen.

5000 bis 8000 Euro Schulden

Den Drogenkonsum habe die Angeklagte stark reduziert, erzählt die Frau von der Jugendgerichtshilfe. Von den Schulden der jungen Frau kann man das nicht sagen. 5000 bis 8000 Euro ist der Schuldenberg hoch. Darunter sind wohl auch Mietschulden, weil sie von einem Freund hereingelegt worden sei. Das Job-Center hat die Angeklagte um fast 1000 Euro betrogen. Die Amtsrichterin sah von der Einziehung des Geldes ab – wegen der Schulden.

Wohnungslos, Schulden, Depressionen: „Sie fühlt sich sehr stark belastet, leidet unter Depressionen“, sagt die Frau von der Jugendgerichtshilfe über die Angeklagte. Man müsse jetzt sehen, ob ihr Medikamente und eine Therapie helfen könnten.

Das Gericht verließ Lisa Schröder, so wie sie gekommen ist: alleine.

Von Thomas Nagel