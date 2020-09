Hannover

Er hat die Corona-Pandemie von Beginn an mitbekommen: Jan Schmieszek (46) ist leitender Oberarzt der Intensivstation im KRH-Klinikum Siloah. Auch wenn die Klinik auf die Pandemie frühzeitig vorbereitet war, wussten er und sein Team nicht, was auf sie zukommen wird.

Als Intensivmediziner konnten Sie dem Virus nicht ausweichen: Hatten Sie Angst um die eigene Gesundheit?

Wir hatten auf jeden Fall Respekt davor. Es gab viele Fragen, viele hatten Angst sich dem auszusetzen. Aber im gesamten Team gab es keinen einzigen, der sich davor gedrückt hat, die Patienten zu behandeln. Wir haben uns alle dieser Situation gestellt. Das war aber auch mit der Forderung verbunden, dass wir eine ausreichende Schutzausrüstung bekommen – die wir auch bekommen haben.

Stichwort Nord-Italien: Wir brenzlig war die Situation zwischenzeitlich im Klinikum Siloah?

Wir hatten einen Bereich der Intensivstation mit zwölf Betten nur für Corona-Patienten geschaffen. Diese Station war stets gefüllt, aber nie überfüllt. Wir hatten zum Glück nie das Problem gehabt, dass wir Erkrankte nicht versorgen können oder auf eine andere Intensivstation ausweichen mussten. Die Situation war glücklicherweise zu jeder Zeit überschau- und planbar.

Jan Schmieszek, Leitender Oberarzt der Intensivstation im Klinikum Siloah. Quelle: KRH

Was hat Sie an der Erkrankung am meisten schockiert?

Ich fand es schockierend zu sehen, wie sehr das Virus selbst junge Patienten schwächen kann. Dass selbst junge und sehr gesunde Menschen, die körperlich gut im Training sind, wie etwa die erste Generation der Erkrankten – wir nennen sie die Ski-Fahrer – maximal geschwächt gewesen sind, etwa durch wochenlanges Fieber. Dann aber auch zu beobachten, wie schwer die Sauerstoffaufnahme der Lunge auch im Krankheitsverlauf eingeschränkt gewesen ist, war erschreckend. Das war aus medizinischer Sicht schon beeindruckend, wie schwierig das zum Teil wurde, die Patienten ausreichend beatmen zu können.

„Das war eine sehr ungewohnte, schwierige Situation.“

Wie haben Sie die Patienten unterstützen können im Hinblick auf Besuchsverbote?

Wir haben sehr viel mit den Patienten gesprochen, und dadurch auch Ruhe ausgestrahlt. Auch indem wir die nächsten Schritte kommuniziert haben – auch den Angehörigen gegenüber. Wir hatten zudem extra Telefone, die wir den Patienten geben konnten, damit sie, sofern sie nicht im künstlichen Koma lagen, mit den Angehörigen sprechen können. Wir haben es auch zugelassen, dass Freunde oder Familie Karten oder Essen abgeben konnten, sodass zumindest eine gewisse Art von Nähe aufgebaut werden konnte. Aber natürlich nicht so intensiv, wie es normalerweise ist. Etwa, dass Angehörige stundenlang mit Koma-Patienten auch über den Alltag sprechen, weil wir schon glauben, dass es im Unterbewusstsein des Patienten ankommt. Das hat alles nicht stattgefunden, das war eine sehr ungewohnte, schwierige Situation.

Atemprobleme bei Schwererkrankten sind bekannt. Welche Probleme haben Patienten noch?

Auf jeden Fall die körperliche Schwäche durch dieses immense Fieber. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen. Diese Konstanz, die zum Teil über Wochen vorhanden gewesen ist. Das nimmt die Patienten sehr stark mit. Im Rahmen der künstlichen Beatmung, können auch andere Infektionen auftreten, auch die Immobilität schwächt zusätzlich. Da mussten wir sehr wachsam sein und im Zweifel umgehend handeln.

Welche nachhallenden Probleme kann das Virus mit sich bringen?

Das Virus ist lang bestehend. Ich bin in erster Linie für die Intensivversorgung zuständig, aber was ich von Patienten mitbekommen habe, die im Nachgang noch in Behandlung gewesen sind: Dieser Umbau der Lunge der stattgefunden hat, regeneriert sich nur sehr zögerlich – wenn überhaupt. Es gibt viele Leute, die auch danach weiterhin Probleme haben gut durchzuatmen. Ich glaube, dass sich das Immunsystem nach einer auskurierten Viruserkrankung wieder aufbaut. Aber die Folgeerkrankungen, die sich ergeben – etwa auch Veränderungen der Nerven – können noch lange anhalten. Um das jedoch besser beurteilen zu können, fehlen noch die Langzeitergebnisse.

„Wir werden zunehmende Probleme haben“

Derzeit gibt es nur sehr wenige Intensivpatienten in Hannover: Wie gefährlich ist eine Corona-Infektion noch?

Das liegt daran, dass sich momentan überwiegend junge Menschen infizieren. Man darf die Augen aber nicht davor verschließen, dass wir uns derzeit in der Sommersaison befinden. Ich glaube, wenn jetzt der Herbst und Winter mit zunehmender Nässe und Kälte dazukommen, dass wir dann auch wieder zunehmende Probleme haben werden. Mit der Konsequenz, dass mehr und mehr Patienten auch wieder auf die Intensivstation müssen. Gerüchten, dass sich das Virus abgeschwächt haben soll, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die klinische Relevanz der Behandlungen mit dem Wetterumschwung wieder an Fahrt aufnehmen wird. Wir sind darauf vorbereitet und eingestellt, dass es jederzeit wieder losgehen kann und dass wir unsere Intensivstation wieder als reine Corona-Intensivstation führen können.

Von Jens Strube