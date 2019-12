Hannover

Wo ist Julian? Seit Sonnabend wird der 26-jährige Julian Sostmann aus Isernhagen KB vermisst. Der Student hatte sich gegen 19 Uhr auf den Weg in ein Fitness-Studio in Hannover gemacht – und ist dort nie angekommen. Seine Familie macht sich große Sorgen um den jungen Mann, hat einen Aufruf in Sozialen Netzwerken gestartet und bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Julian.

Vermisst: Julian Sostmann (26). Quelle: privat

Der 26-Jährige hatte sich am Sonnabend das Auto seines Vaters geliehen, um ins Studio FitX an der Vahrenwalder Straße zu fahren, erklärte Bruder Simon Sostmann am Dienstag im Gespräch mit der NP: „Dort hat er aber nie eingecheckt.“ Sein Handy habe Julian zu Hause gelassen, seine Kopfhörer, die er beim Sport immer benutze, habe er dagegen mitgenommen. Ebenso habe er Portemonnaie, EC- und Kreditkarten bei sich gehabt.

Dass sich der Student – ohne seine Familie zu informieren – eine private Auszeit gönnen und sich abgesetzt haben könnte, darauf gebe es keinerlei Hinweise. Das sei nicht Julians Art, versichert sein Bruder: „Er ist ein absolut verlässlicher Mensch. Auch als Kind ist er nie weggelaufen.“ Niemand könne sich das mysteriöse Verschwinden des 26-Jährigen erklären.

Nach Angaben von Simon Sostmann handelt es sich bei dem Auto, mit dem Julian am Sonnabend weggefahren war, um einen schwarzen Audi A8 mit dem Kennzeichen H-MS 4007. Zur Kleidung ist bekannt, dass der 26-Jährige Sportsachen und eine blaue Winterjacke trug. Wer Hinweise auf den Verbleib von Julian Sostmann geben kann, sollte sich bei der Polizei melden.

Von Britta Mahrholz