Hannover

Die künftige Ampel-Bundesregierung wird vermutlich den Konsum von Cannabis legalisieren. Das aber treibt Christoph Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult, um. Noch eine legale Droge brauche die Gesellschaft nicht, meint er im Interview.

Professor Möller, die vermutlich bevorstehende Legalisierung von Cannabis macht Ihnen große Sorgen. Warum?

Als Kinder- und Jugendpsychiater habe ich darauf eine andere Sichtweise als andere. Die große Frage für mich ist: Brauchen wir eine weitere legale Droge? Damit sind Botschaften für die Allgemeinbevölkerung, und speziell für junge Menschen, verbunden. An den Folgen der beiden legalen Drogen sterben zu viele Menschen in Deutschland – jährlich mehr als 110.000 an Nikotin und mehr als 70.000 an Alkohol. So harmlos wie getan wird, sind diese Drogen also nicht. Ich frage mich, ob wir dann auch bald Werbung für Cannabis-Produkte bekommen. Für Zigarettenprodukte wird ja nach wie vor geworben.

Gibt es denn schon Anzeichen, dass der Konsum mit der Legalisierung steigt?

Ein Blick in die US-Bundesstaaten wie Colorado zeigt, dass es zu einem deutlichen Anstieg des Konsums insgesamt, aber auch bei jungen Menschen kommt. Schon bei der legalisierten medikamentösen Vergabe von Cannabis stieg dort der Konsum, nach der völligen Freigabe kam es zu einem deutlichen Anstieg des Konsums bei Jugendlichen. Inklusive erhöhter Einweisungen von unter fünfjährigen Kindern mit Vergiftungserscheinungen, weil die Produkte einfach zu Hause herumliegen wie anderswo der Wodka auf dem Tisch steht.

Nun gibt es ja auch den Reiz des Verbotenen. Ist Cannabis für Jugendliche noch interessant, wenn es frei vergeben werden darf?

Natürlich hat Verbotenes einen gewissen Reiz. Aber wenn wir das Tempolimit in der Stadt freigeben würden, würden auch Erwachsene viel schneller fahren. Deswegen tun wir gut daran, gewisse Dinge zu regulieren. Im Sinne des Jugendschutzes sollten wir hier also regulatorisch eingreifen.

Andere Volksdrogen wie Alkohol werden auch in der Politik noch sehr abgefeiert …

Ein bayerischer Politiker soll beim Aschermittwoch aufgeschäumten Apfelsaft in sein Bierglas gekippt haben, damit es nicht auffällt, dass er keinen Alkohol trinkt. Die Verfügbarkeit und die Art, wie die Gesellschaft darüber redet, hat also einen großen Einfluss darauf, wie viele Drogen konsumiert werden. Mit der Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes und den Restriktionen beobachten wir dagegen ganz klar einen Rückgang des Nikotinkonsums.

Wie gefährlich ist denn Cannabis für Jugendliche?

Es kann gravierende Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben. Es kann zu Lethargie, Antriebslosigkeit, Gedächtnisstörungen führen, es kann sich hemmend auf die psychosoziale Entwicklung auswirken, vor allem in den Bereichen Lernen und Ausbildung fällt das sehr negativ auf. Es kommt vermehrt zu Depressionen, Psychosen, Wahnvorstellungen, es gibt eine erhöhte Suizidgefährdung. Je früher ein regelmäßiger Cannabiskonsum beginnt, desto gravierender sind die Auswirkungen und desto wahrscheinlicher ist eine spätere Sucht. Das Gehirn ist bis Mitte 20 relativ ausgereift. Wenn Cannabis also überhaupt legalisiert werden muss, dann bitte erst ab diesem Alter. Und dann sollte man aber auch gleichzeitig über Verschärfungen im Alkoholbereich nachdenken.

Wären Alkoholshops wie in Schweden eine Maßnahme?

Zum Beispiel. Man kann bei uns rund um die Uhr Alkohol kaufen, viele lebensnotwendige Dinge aber nicht. Die Frage ist, ob man den Verkauf auf Getränkemärkte beschränkt. Und die Produkte noch etwas höher besteuert. Alkohol ist viel zu billig in Deutschland im europäischen Vergleich, ein Euro mehr pro Flasche würde diese Droge schon etwas unattraktiver machen. Und man könnte auch das Verkaufsalter an junge Leute wieder auf 18 oder 21 Jahre erhöhen.

Wird das junge Menschen wirklich vom Trinken abhalten?

Die Jugendlichen werden es trotzdem noch machen, aber wir werden weniger negative Auswirkungen haben. Das Koma-Saufen zum Beispiel ist in der Corona-Pandemie extrem zurückgegangen, man durfte keinen Alkohol mehr im Lockdown ausschenken, Saufen in der Öffentlichkeit mit weiteren Kontakten war verboten. Allerdings wurde in den Familien mehr Alkohol konsumiert, der Alkoholkonsum ist allgemein gestiegen. Die Kinder waren den alkoholisierten Eltern schutzlos ausgeliefert.

Wie blicken Sie auf medizinisches Cannabis?

Die subjektive Wirkung, gerade bei bestimmten Problemen wie Trauma-Folgestörungen, ist durchaus positiv vorhanden, wie Patienten berichten. Es ist aber ein Medikament, das im Bundestag zugelassen wurde. Ich bin dafür, dass auch da der normale Weg über Zulassungsstudien erfolgt. Jetzt gilt es so ein bisschen wie ein Allheilmittel gegen alles mögliche. Cannabis ist aber eine Droge, die unter dem medizinisches Aspekt politisiert wird. Warum soll nicht die Industrie, die daran verdienen möchte, Geld in die Hand nehmen und Forschung vorlegen? Wenn die Datenlage es dann zulässt, kann es ganz normal verschrieben werden und in Apotheken erhältlich sein.

Gibt es eigentlich diese Suchtcharaktere, die von allem abhängig werden können?

Die Patienten, die wir hier behandeln, haben alle ungute Vorerfahrungen gemacht oder psychische Auffälligkeiten – und haben eine höhere Anfälligkeit dafür. Dazu kommen genetische Aspekte, wenn Eltern auch schon von bestimmten Substanzen abhängig waren. Wer stabil im Leben steht und gesund ist, hat eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, abhängig zu werden als jemand, der schwere Schicksalsschläge macht oder schlechte Erfahrungen macht. Die, die später schwerst drogenabhängig werden, haben meist in jungen Jahren Cannabis konsumiert. Das heißt aber nicht, dass jeder, der Cannabis konsumiert, später abhängig wird. Wobei: Im Jugendalter ist es die am häufigsten illegale Droge, die konsumiert wird.

Von Petra Rückerl