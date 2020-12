Hannover

Die Polizei sucht Zeugen für einen brutalen Überfall auf einen 15-Jährigen am vergangenen Sonnabendabend in Döhren. Mehrere etwas ältere Jugendliche hatten auf den Wehrlosen eingeschlagen und eingetreten – und ihm das Handy sowie Geld geraubt. Ein aufmerksamer Busfahrer konnte die Täter vertreiben.

Der 15-Jährige war gegen 19.25 Uhr mit einem Freund entlang der Peiner Straße aus Richtung der Hildesheimer Straße kommend unterwegs gewesen. In Höhe eines Durchgangs zur Wolfenbütteler Straße wurden sie plötzlich von zwei 17-Jährigen angegriffen. Die Täter zogen das Opfer in den Durchgang und rissen es zu Boden. Der Begleiter des 15-Jährigen konnte fliehen.

Angreifer zückt ein Messer

Die 17-Jährigen schlugen auf den Jüngeren ein. Weitere Jugendliche kamen aus Richtung der Wolfenbütteler Straße hinzu. Auch sie schlugen und traten auf das Opfer ein. Einer der ersten Angreifer zückte zudem ein Messer und bedrohte den 15-Jährigen.

Ein Busfahrer, der gerade an der Haltestelle Peiner Straße stand, wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Er alarmierte die Polizei. Doch bevor die Beamten eintrafen, sprach er mutig die Täter selbst an, die daraufhin flüchteten. Nicht ohne sich allerdings zuvor noch Geld und Handy ihres Opfers zu schnappen. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Opfer kennt die Täter vom Sehen

Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Nähe des Tatorts blieb erfolglos. Die Täter waren dem Opfer jedoch zumindest vom Sehen bekannt. So konnten die beiden 17-Jährigen mittlerweile ermittelt werden. Einer der Tatverdächtigen kommt aus Bad Nenndorf, der andere aus Hannover. „Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar“, so Polizeisprecher Michael Bertram. Alle Beteiligten hätten einen Migrationshintergrund.

Bei der Suche nach den weiteren Beteiligten hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. Die Ermittlungen führt die Polizei in Bad Nenndorf. Wer Hinweise zu dem Raub oder seine Hintergründe geben kann, wird deshalb gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/94 61 0 zu melden.

