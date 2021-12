Hannover

Es begab sich 164 Jahre vor Christus, dass die vergleichsweise kleine Gruppe der jüdischen Makkabäer das Heilige Land aus hellenistischer Herrschaft befreite. Im Tempel in Jerusalem fand sich koscheres Olivenöl nur für einen Tag, aber dann geschah ein Wunder: Das Licht brannte acht Tage lang.

Das ist der Grund, warum jüdische Familien an diesem Sonntagabend in einem fröhlich beleuchteten und dekorierten Autokorso vom Haus Benjamin (Südstadt) zum Opernplatz fuhren. Der achte Tag ihres Chanukka-Festes sollte wie jedes Jahr öffentlich gefeiert werden, „um Licht in die Dunkelheit zu bringen, auch für Nichtjuden“, erklärte Marc Simon von der jüdischen Chabad-Gemeinde.

Chanukka-Autoparade in Hannover. Quelle: Christian Behrens

Jeder kann Licht ins Dunkle bringen

„Der Sieg der Makkabäer bedeutet für uns heute, dass wenige viel erreichen können“, sagte Simon. Sogar jeder Einzelne könnte Licht in die Dunkelheit durch spontane Freundlichkeit bringen, auch jetzt in der betrüblichen Corona-Zeit. Von Paris über Washington, von Sydney bis London werde überall das Chanukka-Licht angezündet. Simon: „Selbst im Warschauer Getto haben sie dies getan, obwohl sie kaum Kerzen oder andere Lichter zur Verfügung hatten, um ein bisschen Fröhlichkeit unter Leute bringen.“

Bereitet sein Auto vor: Teilnehmer Juval Peled. Quelle: Christian Behrens

Das letzte Licht des achtarmigen Leuchters (Chanukkia) entzündete Rabbiner Levi Itzhak Gottlib am Abend auf dem Opernplatz. Danach fuhren die Feiernden in ihren Autos wieder heim, um – wie an jedem der acht Tage – ihren Kindern kleine Geschenke zu machen. Und ölige Speisen wie Berliner oder Latkes (Kartoffelpuffer) zu reichen.

Corona-gerechte Fahrt zum Opernplatz

Der Autokorso war der Pandemie geschuldet. „Einzelne Familien konnten corona-gerecht im Auto sitzen, es war sicherer“, so Simon. „Und trotzdem konnten wir mit den leuchtendem Autokorso auch andere Menschen erfreuen.“

Von Petra Rückerl