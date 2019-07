Hannover

Klar kommt es vor, dass er sich über etwas ärgert, das schon 46 Jahre zurückliegt. Da hatte Jorge Arriola Müller (79) nämlich eine gravierende Entscheidung getroffen – nämlich im Jahr drauf, 1974, nicht zur Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland zu reisen. „Ich war so sauer und enttäuscht darüber, dass Peru an der Qualifikation für diese WM gescheitert war“, erzählt der Deutsch-Peruaner – und lacht dann gar nicht mal so gequält. „Auch wenn ich da noch geweint habe.“

Was er damals nicht ahnte: Dieser Nicht-Besuch reißt heute ein Loch in seinen persönlichen „Fußball-WM-Lebenslauf“. „Es wären bis heute 14 und nicht 13 Weltmeisterschaften geworden, die ich besucht habe. Was soll’s.“ Er zuckt mit den Achseln, schließlich ist es ja nicht so, dass 13 Turnierbesuche – elfmal hat er die Finalspiele geguckt – nichts wären.

Er hat ein Trikot von Klaus „Tanne“ Fichtel

Jede WM hat der 79-Jährige heute noch genau vor Augen. Und passend zu jedem Turnier auch irgendein Souvenir. Einige davon hat er gut in einem Koffer verstaut mit zum NP-Interview in die Nordkurve mitgebracht. In der Stadt war er, um seinen Großneffen Nico Röger (32, hatte gestern Geburtstag, alles Gute!) und dessen Familie zu besuchen, außerdem schaute sich Arriola Müller Freitagabend das Hammerkonzert von Pink (39) in der HDI-Arena an: „Mal kein Fußball in einem Stadion“, sagt er grinsend.

Stolz: Jorge Arriola Müller mit dem grünen Trikot von Klaus Fichtel. Quelle: Frank Wilde

Auf ein Originaltrikot von Klaus „Tanne“ Fichtel (74, 23 Länderspiele, ein Tor) ist Arriola Müller besonders stolz, „ich habe es 1970 bei der WM in Mexiko ergattert“, erinnert sich der Fußballnarr. Er zieht das grüne, kurzärmlige Hemd mit der Rückennummer „11“ aus seinem Koffer, es ist eines von gut 200 Trikots, die er besitzt. Wie viel das Teil heute wohl wert ist? „Es dürfte in die Tausende gehen.“ So viel dürfte er allerdings auch für seine Reisen rund um den Globus ausgegeben haben, von den Eintrittspreisen in die Stadien mal ganz zu schweigen.

„Ein Finalticket kostet schon so um die 1200 Euro.“ In einen Rahmen hat er seine Eintrittskarten von der WM 1966 in England geklebt. „Ich bin mit neun Freunden nach England gereist“. Da hat er das erste Mal die deutsche Nationalmannschaft in einem Spiel antreten sehen – „es war das Halbfinale gegen die UdSSR, an das Tor von Beckenbauer erinnere ich mich bestens.“

Arriola Müller hat 61 Länder besucht

16 vollgestempelte Reisepässe dokumentieren die Trips in bisher 61 Länder der Welt. Daneben besitzt der gebürtige Berliner dutzende Maskottchen, Aschenbecher, Schals, Fahnen, Schuhe – alle von WM-Turnieren, tausende Fotos mit Fußballstars kleben in dutzenden Alben.

Im Arm: Jorge Arriola Müller 2014 mit Fußballweltmeister Ron-Robert Zieler. Quelle: Jorge Arriola Müller

Und dann sind da noch einzigartige Erinnerungen, die er sammelt: Etwa, dass die Fans seiner Heimat Peru bei der WM in Russland 2018 unter anderem wegen ihrer „Contigo Perú“-Gesänge ausgezeichnet worden sind, er Franz Beckenbauer (73) mehrfach getroffen und Autogramme von Fußball-Legende Pelé (78) bekommen hat, er mehrfach während WM-Spielen Interviews für peruanische Radiosender gegeben hat: „Fußball ist einfach die größte Leidenschaft meines Lebens.“ Hat er denn Lieblinge in Sachen Stadien und Spieler? „Nach dem Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro folgt gleich das in Hannover“, antwortet er prompt, „und die Allianz-Arena in München ist ebenfalls toll.“ Auf seiner Favoritenliste der Fußballer steht der Argentinier Lionel Messi (32) ganz oben.

„Ich war fast so gut wie Beckenbauer “

Seine Sportbegeisterung sei in seiner Familie aber kein Einzelfall, betont der 79-Jährige noch zum Schluss. Schließlich gibt es da noch seine Neffen, die Zwillinge Michael und Ulrich Roth (57) – beides ehemalige deutsche Handballnationalspieler. Deren Vater Oskar „Ossi“ Roth (†86) war deutscher Basketballnational- und Handballspieler. Und auch Jorge Arriola Müller versuchte sich in jungen Jahren in Fußball. „Ich war fast so gut wie Beckenbauer, habe es aber nur in die dritte Liga geschafft.“

Live dabei: Am 7. Juli schaut Jorge Arriola Müller in Rio das Finale der Copa América. Quelle: Jorge Arriola Müller

Dieser mäßige Erfolg hielt ihn aber nie davon ab, weiter Fußball zu spielen. Bis heute. „Seit 37 Jahren, jeden Donnerstag“, erzählt er stolz. „Und das verletzungsfrei“, ergänzt er noch und geht zum Beweis wie ein junger Gott in die Hocke. Also doch Grund genug, mit Freude auf das Leben zu blicken. Vielleicht klappt es dann doch noch mit der 14. WM – in drei Jahren, in Katar: „Wenn ich gesund bleibe, auf jeden Fall!“

Von Mirjana Cvjetkovic