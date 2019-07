Hannover/Laatzen

Tagelang war die 16-Jährige aus Grasdorf ( Laatzen) verschwunden. Am Montag vermeldete die Polizei, dass Johanna wohlbehalten in Hamburg aufgefunden wurde. Johanna hatte ihr Zuhause am Donnerstag, 18. Juli, gegen 23 Uhr verlassen und war seitdem verschwunden.

Von Britta Mahrholz