Hannover

Das Job-Center Region Hannover muss Empfängern von Grundsicherung weit überhöhte Mieten erstatten. Das geht aus einem jüngst veröffentlichen Urteil des Landessozialgerichts ( LSG) in Celle hervor. Diese Regelung gelte für höchstens sechs Monate im Rahmen des Sozialschutzpakets, heißt es.

Doch was passiert mit Hartz-IV-Empfängern nach dieser Zeit? „Bis auf den Kläger ist uns kein weiterer Fall bekannt“, erklärte eine Sprecherin des Job-Centers Region Hannover. Bei den Klägern handelte es sich um eine Familie mit sechs Kindern. Für ihr Haus muss das Amt jetzt 1300 Euro Miete ohne Nebenkosten zahlen. Der Höchstsatz liegt laut LSG bei 919 Euro.

Vorübergehender Schutz für arme Mieter

Das Sozialschutzpaket sieht vor, dass bedürftige Menschen während der Corona-Krise nicht ihre Wohnung verlieren; zum Beispiel auf Grund von Arbeitslosigkeit. Das rechtfertige auch das Zahlen von Luxusmieten, stellten die Richter fest. Doch diese Regelung gilt nur für höchstens sechs Monate.

„Danach müssen die Betroffenen ihre Mieten senken“, so die Pressesprecherin. Entweder lasse der Vermieter die Miete nach oder man müsse untervermieten. Geht das nicht, bliebe nur der Auszug. Dass sich in der Region Hannover mit seinen Zehntausenden von Bedarfsgemeinschaften keine weiteren derartigen Fälle finden lassen, habe seinen Grund. „Wer neu in den Leistungsbezug eintritt, dessen Miethöhe konnten wir ja nicht überprüfen“, erklärt die Behördensprecherin.

Mutter muss vor gewalttätigem Mann fliehen

Doch nicht nur Hartz-IV-Empfänger sind derzeit vom angespannten Wohnungsmarkt betroffen. Bei der NP meldete sich Lisa Meyer (38, Name geändert). Ihr stehen monatlich 1500 Euro zur Verfügung. „Ich kann nur halbtags arbeiten, weil mein Kind mittags aus der Schule kommt“, erzählt sie. Sie musste vor ihrem gewalttätigen Mann fliehen und hat auf die Schnelle eine Wohnung für 720 Euro in Hannover gefunden.

„Ich will nicht vom Staat leben, aber das ist jetzt eine Notsituation“, sagt die alleinerziehende Mutter. Also wandte sie sich an das Job-Center. Nach unendlich vielen Versuchen dort jemanden zu erreichen, hatte sie nach gut sechs Wochen eine Antwort. Sie lautete: „Ihre Miete ist zu hoch. Wir können Sie nicht unterstützen.“ Der Mutter stehen laut Amt höchstens 511 Euro Miete im Monat zu.

Insofern hat sie das Urteil des LSG erstaunt. Und eigentlich ist das Sozialschutzpaket genau für Leute wie Lisa Meyer gedacht. Denn es gilt auch für Notlagen, die unabhängig von der Pandemie entstanden sind. Doch das scheint das Job-Center nicht zu interessieren. Gegen geltende Rechtssprechung ignoriert die Behörde die Ansprüche der berufstätigen Mutter. Az.: L 11 AS 508/20 B ER

Von Thomas Nagel