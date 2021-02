Hannover

Nico Mintken (21) hat seine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen beendet. Eigentlich freut er sich jetzt auf seine erste Arbeitsstelle. Doch anstatt den schwerbehinderten jungen Mann in Lohn und Brot zu vermitteln, gibt es einen unendlichen Papierkrieg mit dem Jobcenter. Die Behörde fordert 1130,40 Euro von ihm zurück. Er soll zu viel Arbeitslosgengeld I erhalten haben.

Nico Mintken leidet unter spinaler Muskelatrophie (Muskelschwund). Er kann sich nur im Rollstuhl fortbewegen. Und er versteht das ganze Problem nicht. „Ich habe bei der Agentur für Arbeit in einem Antrag angekreuzt, dass sich Agentur und Jobcenter kurz schließen können“, erzählt er. Sprich seine Daten waren auch für das Jobcenter jederzeit einsehbar.

Behinderter soll 1130,40 Euro zurückzahlen

Am 9. September habe er dann den ALG-I-Bescheid als Foto an das Jobcenter geschickt. „Auf meine Frage, ob das als Beleg ausreiche, habe ich nie eine Antwort bekommen“, sagt Nico Mintken.

Das Jobcenter erklärte, dass der junge Mann mehr Ausbildungsgeld bis August 2020 erhalten habe, als aus den Anträgen hervorgegangen sei. Zwei Monate nach Abgabe des ALG-I-Bescheides teilte das Jobcenter ihm mit: Er habe 1130,40 Euro zu viel erhalten. „Eine Entscheidung, ob er das Geld zurückzahlen muss, steht noch aus“, erklärte ein Sprecher des Jobcenters.

Jobcenter halbiert um mehr als die Hälfte die Bezüge

„Ich kann das Geld gar nicht zurückzahlen“, erwidert Nico Mintken. Aber so weit ist es ja noch nicht. Das Jobcenter hat ihm die monatlichen Bezüge von 942 Euro Ende des Jahres auf zunächst 557 Euro gekürzt. Und genau das versteht der junge Mann nicht. Denn selbst wenn man das ALG-I in Höhe von 210 Euro anrechnet, müsste er eigentlich noch 732 Euro erhalten. Nach einem weiteren Antrag (auf Weiterbewilligung seiner Wohnung) erhielt er nur 418 Euro. „Dabei hat sich bei mir doch gar nichts geändert“, sagt der angehende Kaufmann ratlos.

Das Job-Center erklärte, dass sich die „Berechnung auf des Bescheides auf Seite 4“ befinde. So seien Nico Aitken „Mehrbedarf für Behinderte“ (136,15 Euro), Arbeitslosengeld 210,56 und Kindergeld (219 Euro) in Rechnung gestellt worden. Zieht man diese Summen von 942 Euro ab, dann landet man bei einer Summe von deutlich unter 400 Euro. Also irgendetwas scheint da nicht zu stimmen. Zumal der Schwerstbehinderte, solange er nicht selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen kann, ein Leben lang Anrecht auf Kindergeld hat.

Außergewöhnlich und lobenswert: Das Jobcenter räumt Versäumnisse bei dem jungen Mann ein. „Uns hätte früher auffallen müssen, dass Herr Mintken Fragen hat, und wir hätten von uns aus das Gespräch mit ihm suchen müssen“, erklärte Pressesprecher Ulf-Lasko Werner. Ein erstes Gespräch habe bereits stattgefunden, erklärte Nico Mintken.

