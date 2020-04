DER LETZTE AUFTRITT: Am 1.März absolvierte Oberligist Arminia sein bisher einziges Heimspiel in diesem Jahr. Die Zuschauereinnahmen verwendet der Verein auch für die Unterhaltung der Sportanlage am Bischofsholer Damm. Da diese Einnahmen fehlen, will sich der Club am Rettungsschirm Sport beteiligen. Quelle: Petrow