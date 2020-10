Hannover

„Die Fußstapfen, die Kerstin Tack als Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis 41 hinterlässt, sind groß.“ SPD-Parteichefin Ulrike Strauch erkennt das an. Ein bisschen wundert sie sich darüber, dass sich inzwischen vier Genossen zutrauen, die Nachfolge der 51-Jährigen anzutreten. Weitere Bewerbungen sind noch bis zum Freitag möglich.

Sehr überraschend hatte Tack im August erklärt, sie trete nicht wieder an. Zwölf Jahre Bundestag seien eine lange Zeit. Und: „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, mich noch einmal beruflich neu zu orientieren. Das ergibt mehr Sinn, als wenn ich mit 57 oder 61 Jahren noch mal durchstarten will.“

Parteichef meldete sich als Erster

Als Erster hatte Parteichef Adis Ahmetovic (27, studierter Lehrer) sein Interesse offenbart. Der frühere persönliche Referent von Ministerpräsident Stephan Weil ist Regierungsplaner in der Staatskanzlei und gehört dem Ortsverein Bothfeld an.

Fuluk Liu-Rüsch (34, Rechtsanwältin und Diplom-Klavierpädagogin) ist von Mitgliedern mehrerer Ortsvereine gefragt worden, ob nicht auch die sich bewerben will. Die in Yantai ( China) gebürtige Juristin gehört der SPD in Hainholz-Vinnhorst an, freut sich auf den demokratischen Wettbewerb – und hofft, dass der fair bleibt.

Mönkeberg ist der dritte Kandidat

Aus Herrenhausen-Stöcken hat Frank Mönkeberg seine Bewerbung abgeschickt. Der Diplom-Chemiker (1969 geboren, verheiratet und Vater dreier Kinder) ist mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Abgaskatalysatoren für die Automobilindustrie betraut. Er hält Klimawandel für eines der dringlichsten Themen und sagt: „Meine berufliche Erfahrung als Führungskraft in einem fordernden Markt werden eine gute Basis sein, dieses „Brett zu bohren.“

Der Bundestagswahlkreis 41 Der Bundestagswahlkreis Stadt Hannover I (Wahlkreis 41) umfasst den nördlichen Teil der Landeshauptstadt mit den Stadtteilen Anderten, Bothfeld, Brink-Hafen, Burg, Groß-Buchholz, Hainholz, Heideviertel, Isernhagen-Süd, Kleefeld, Lahe, Ledeburg, Leinhausen, List, Marienwerder, Misburg-Nord, Misburg-Süd, Nordhafen, Oststadt, Sahlkamp, Stöcken, Vahrenheide, Vahrenwald, Vinnhorst und Zoo. Für die CDU tritt dort Parteichef Maximilian Oppelt an, für die Grünen Swantje Michaelsen.

Seine Kandidatur bei Unterbezirkschefin Claudia Schüßler hat auch Giuseppe Vaccaro angemeldet. In seiner Erklärung zur Kandidatur teilt er seinen Namen und seine Mitgliedsnummer mit – mehr nicht.

Über die Kandidaten wird die SPD im März auf einem Nominierungsparteitag mit 41 Delegierten entschieden. Bis dahin werden sie sich den Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften vorstellen und um Unterstützung bitten.

Von Vera König