Zur Kommunalwahl am 12. September wird Jens Seidel nicht wieder antreten. Der CDU-Fraktionsvorsitzende hat am Donnerstagmorgen sogar seine eigenen Ratskollegen mit dieser Entscheidung überrascht. Zum Schluss seiner Haushaltsrede im Kuppelsaal des Congress-Centrums faltete der 51-Jährige sein Manuskript zusammen und sagte: „Das war meine letzte Haushaltsrede.“

Die Ratsmitglieder auch anderer Fraktionen wirkten wie versteinert. Im fast leeren Saal war ein Geraune zu hören. Viele tippten in ihre Handys. „Warum das?“, „Hast Du das gewusst?“, waren wohl die meistgestellten Fragen.

Mehr Zeit für Töchter

Seidel nannte der NP die Gründe: „Ich möchte mehr Zeit für meine Kinder haben.“ Mirja ist fünf, Julia sieben Jahre alt. Dem Kommunalpolitiker fehlt oft die Zeit für die Familie.

Ein Grund, über den er nicht gern spricht, ist die Gesundheit. Der Biss einer Zecke im Jahr 2008 hat Seidels Leben völlig verändert. Immer wieder musste der Christdemokrat wegen der Borreliose-Folgen am Kiefer operiert werden. Noch sind die Spätfolgen nicht auskuriert.

Vom Rat zur Trauerfeier

Die Sorge „Wie geht das weiter?“ ließ Jens Seidel lange nachdenken. In die Abwägung platzte die Nachricht, dass sein Vorvorgänger Paul Pawelski an einem Herzinfarkt gestorben sei. Für den früheren CDU-Fraktionschef fand am Donnerstag die Trauerfeier statt. Seidel hat daran teilgenommen, musste deshalb die Ratssitzung verlassen.

Vielleicht war mit der traurigen Nachricht der Punkt erreicht, der den Ausschlag gab. „20 Jahre habe ich dem Rat angehört, davon elf als CDU-Fraktionsvorsitzender“, sagt Seidel. Mit den fünf Jahre davor im Bezirksrat Linden-Limmer habe er sein halbes Leben Kommunalpolitik in Hannover gemacht. Ganz werde damit wohl nicht Schluss sein - “aber eben ohne Funktion“.

Auch Seitz und Scholz verzichten

Die CDU-Ratsfraktion wird nach der Kommunalwahl auf zwei weitere überparteilich geschätzte und erfahrene Mitglieder verzichten müssen. Auch Bürgermeister Klaus-Dieter Scholz und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kerstin Seitz wollen nicht mehr kandidieren.

Von Vera König