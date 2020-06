Hannover

„Wir bedauern sehr, dass wir in diesem Jahr auch zu dem geplanten Ersatztermin im September nicht mit vielen Hannoveraner*innen und Jazzfans vor dem Neuen Rathaus swingen können. In den vergangenen Monaten haben wir die Entwicklung der Corona-Pandemie genau im Blick behalten und uns regelmäßig beraten“, schreibt Enercity in einer Pressemitteilung.

Die letzten Lockerungen in den von der Landesregierung ernannten Corona-Maßnahmen deuteten jedoch nicht darauf hin, dass Großveranstaltungen nach dem 31. August durchführbar sind. Und: „Zudem halten wir als Veranstalter bzw. Hauptsponsoren eine uneingeschränkt öffentlich zugängliche Open-Air-Veranstaltung für nicht realisierbar. Das Jazzfestival Enercity Swinging Hannover wurde meist von bis zu 40.000 Personen besucht. Es ist bei solch einer innerstädtischen Großveranstaltung nicht möglich, die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten, geschweige denn kontrollieren zu können.“

Das geplante Musikprogramm werde soweit wie möglich auf das kommende Jahr verschoben.

