Hannover: Jazz Club und Üstra laden zu virtuellen Musik-Lesungen ein 

Jazz, Literatur, Nahverkehr – diese drei zumeist nur lose verwobenen Kulturträger bringt nun das Projekt „Literatur trifft Jazz“ des Jazz Clubs Hannover und der Üstra zusammen. Zum 1. Advent, am 29. November, startet eine gemeinsam produzierte Serie von Literaturlesungen, umrahmt von Jazzmusik, als virtuelles Streaming-Angebot. Die insgesamt sieben Videos können auf den Facebook-Kanälen der Üstra und des Jazz Clubs sowie auf dem YouTube-Kanal und der Website der Üstra abgespielt werden.

Das Interessante dabei: In den Stücken, die für die Lesungen ausgesucht wurden, geht es immer um Nahverkehr. Die Autoren – etwa Thomas Mann, Alfred Döblin und Franz Kafka – hat der hannoversche Germanist Eberhard Schneider ausgesucht, „Straßenbahnfahrten werden in der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts zu einem häufig auftauchenden Motiv“, erläutert Schneider. „Die Autoren begeben sich in das Dickicht der Städte. Ihre Geschichten spielen in den verwirrenden Knotenpunkten des Verkehrs, so wird die Literatur neben Fotografie und Film zum Seismografen der städtischen Betriebsamkeit, zum Beobachter der Menschenmassen, der Verkehrsströme, der Neugestaltung der Innenstädte.“

Elmar Braß Quelle: Handout

Gelesen werden die Auszüge aus Werken von Alfred Döblin, Thomas Mann, Franz Kafka, Irmgard Keun, Pascal Mercier, Raymond Queneau und Uwe Tellkamp von der hannoverschen Schauspielerin Sabine Ehlers, der hannoversche Jazzpianist Elmar Braß begleitet die Lesung musikalisch am Flügel des Jazz Clubs. Zu hören sind auf die literarischen Werke abgestimmte Jazztitel wie „In my Solitude“ von Duke Ellington, „Mackie Messer“ von Kurt Weill oder „I love Paris“ von Cole Porter. Der Üstra-Vorstandsvorsitzende Volkhardt Klöppner will so „die hannoversche Kulturszene in dieser für sie extrem schwierigen Zeit unterstützen“. Und die Jazz-Club-Vorsitzende Vanessa Erstmann ist „unglaublich dankbar und glücklich, dass wir gemeinsam mit der Üstra dieses besondere Kulturprojekt umsetzen durften.“

Die Anmoderation der jeweils etwa zehnminütigen Reisen durch die Literatur- und Musikgeschichte übernimmt Hannovers 1. Bürgermeister Thomas Hermann, Ehrenmitglied des Jazz Clubs. gewonnen werden.

