Um 15.07 Uhr hatte Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) im Kurt-Schumacher-Haus (Mitte) sein Statement beendet: „Ich werde mich im Herbst 2021 nicht erneut um das Amt des Regionspräsidenten bewerben.“ Ein Paukenschlag. Gerade in der Corona-Krise hatte sich der durchsetzungsstarke Verwaltungschef auch als Manager bewährt.

Persönliche Motive sind für Jagau entscheidend gewesen. „Mein Vater ist mit 61 Jahren gestorben. Da stellt man sich die Frage, wie viel Zeit einem noch bleibt.“ Der Regionspräsident wird im Juni 2021 60 Jahre alt.

SPD stellt in einer Woche Kandidaten vor

Er sei nicht amtsmüde und werde bis zum letzten Tag, den 31. Oktober 2021, in seiner Funktion engagiert weiter arbeiten. Aber bei einer erneuten Kandidatur und Wiederwahl habe er die Sorge, seinen Ansprüchen nicht zu genügen.

So überraschend die Entscheidung von Jagau auch ist, die SPD hat bereits gehandelt. „Wir haben schon Gespräche geführt und werden in einer Woche einen Kandidaten vorstellen“, erklärte Parteichefin Claudia Schüßler. Zuvor müssten die Parteigremien zustimmen.

Jagau war 24 Jahre Verwaltungschef

Hauke Jagau wurde 1996 zum Bürgermeister in Laatzen gewählt. 2006 trat er die Nachfolge von Michael Arndt ( SPD) als Regionspräsident an. In seine Amtszeit fiel die Weltfinanzkrise und jetzt auch Corona. Er hat sich immer für die kommunalen Unternehmen (KRH, Üstra, Regiobus, Aha, Zoo) stark gemacht. Mit viel Geld wurde diese Firmen wettbewerbsfähig gehalten. Darüber hinaus ist es ihm gelungen, den Regionshaushalt zu stabilisieren und Altschulden abzubauen.

Der SPD-Politiker erklärte, dass ihm die Entscheidung auch gerade wegen der hohen Belastung seiner Verwaltung in Pandemie-Zeiten schwer gefallen sei. „In schweren Zeiten gehört der Käpt’n auf die Brücke“, sagt er selbstbewusst. Aber angesichts eines übervollen Terminkalenders für die nächsten Monate habe er festgestellt, dass er unfrei in der Gestaltung seiner eigenen Lebenszeit geworden sei. So könne er nicht mal spontan drei oder vier Tage wegfahren, ohne Termine absagen zu müssen. „Sicher hätte ich auch in einer neuen Amtszeit, die Zügel etwas schleifen lassen können. Aber das ist nicht meine Art“, erklärte der Regionspräsident.

Nach dem Ende seiner Amtszeit wird Jagau, aber nicht als Frühpensionär Tauben füttern gehen. „Ich kann mir ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen“, sagte er im NP-Interview. Als er vor 40 Jahren sein Jura-Studium begonnen habe, wollte er Anwalt werden. Allerdings äußerte er keine konkreteren Absichten.

Von Thomas Nagel