Hannover

Ist eine Bande von Autodieben, spezialisiert auf teure Modelle insbesondere der Marke Audi, im Nordosten Hannovers aktiv? Die Polizei verzeichnet eine auffällige Häufung entsprechender Diebstähle in den vergangenen Wochen.

Zuletzt schlugen die Täter in der Nacht zu Freitag in Isernhagen und Großburgwedel zu. Zwischen 23.30 Uhr und 0.30 wurde in Isernhagen in der Burgwedeler Straße ein Audi Q7 (Wert: etwa 54.000 Euro) entwendet, der in einer frei zugänglichen Einfahrt abgestellt gewesen war. Beamte der Bundespolizei hätten den geklauten Geländewagen beinahe auf der A 15 in der Nähe von Cottbus ( Brandenburg) sicherstellen können. Ihnen war am frühen Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr in Höhe Cottbus-Süd ein schwarzer Audi Q7 mit hannoverschem Kennzeichen aufgefallen.

Doch bevor sie das Fahrzeug kontrollieren konnten, verschwand der Wagen, der kurz angehalten hatte, plötzlich in Richtung der Cottbusser Innenstadt. Die Beamten verloren das Fahrzeug aus den Augen. Sie vermuten, dass der Audi von einer Frau gefahren wurde.

Dieb von Zeugen vertrieben?

Im Rahmen der Fahndung konnten die Ermittler feststellen, dass es sich bei dem Audi um den in der Nacht zuvor in Isernhagen gestohlenen Wagen gehandelt hat. Ebenfalls in der Nacht zu Freitag wäre in Großburgwedel beinahe ein weiterer Audi Q7 gestohlen worden. Zwischen 0.50 Uhr und 1 Uhr versuchte ein unbekannter Mann, den in der Mühlenstraße parkenden Wagen aufzubrechen, scheiterte aber. Möglicherweise wurde er durch Zeugen gestört.

Die schilderten den mutmaßlichen Täter als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er habe eine Glatze gehabt und sei komplett in Schwarz mit T-Shirt, Shorts, Schuhen bekleidet gewesen – und mit einem Tuch als Maske.

Polizei prüft Zusammenhänge

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der Abläufe geht die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Geprüft werde auch ein Zusammenhang mit weiteren, ähnlich gelagerten Autodiebstählen der vergangenen Wochen, bestätigte Polizeisprecherin Natalia Shapovalova: „Das ist Gegenstand der Ermittlungen.“ Denn ebenfalls kurz vor dem Wochenende waren eine Woche zuvor zwei Audi Q5 in Langenhagen gestohlen worden. Offensichtlich bevorzugen die Täter die Nähe zur Autobahn.

Weitere Diebstähle in der Nähe der Autobahn

Eines der Fahrzeuge im Wert von 30.000 Euro war in der Nacht von Donnerstag, dem 30. Juli, auf Freitag, den 31. Juli, von einem Grundstück am Hainhäuser Weg in Langenhagen-Hainhaus entwendet worden. Nur wenige Stunde später war der Wagen gegen 5 Uhr von der Autobahnpolizei bei Braunschweig gestoppt worden – mit polnischen Kennzeichen auf dem Weg nach Osten. In derselben Nacht war auch in Langenhagen-Krähenwinkel ein weiterer Audi Q5 gestohlen worden.

Ebenfalls am Wochenende des Monatsanfangs verschwand ein 20.000 Euro teures Cabriolet vom Parkplatz einer Kleingartenkolonie an der Straße Varrelheide in Altwarmbüchen – diesmal allerdings ein BMW.

Von Andreas Krasselt