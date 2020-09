HANNOVER

Sind Beleuchtungen für die Bilder und neue mobile Gipswände für die Kunst wichtiger als zeitgemäße und behindertengerechte Toiletten im Sprengel Museum? Die Beantwortung dieser Frage hat nicht nur die Politik in der vergangenen Wochen beschäftigt, sie treibt auch den Kreisverband Hannover im Sozialverband Deutschland (SoVD) um: „Es ist ein Unding, dass sowohl der Stadt als auch dem Land ein ausgefallenes Beleuchtungskonzept wichtiger ist als eine Behindertentoilettte“, äußerte Kreisvorsitzende Ingeborg Saffe am Mittwoch. Sie forderte eine Überarbeitung der Prioritätenliste.

Auch SPD und CDU stören sich an der Prioritätenliste

Gut für den SoVD: Noch ist eine Änderung möglich, die Entscheidung über das Sanierungsprogramm hat der Wirtschaftsausschuss am vergangenen Freitag vertagt – SPD und CDU hatten sich ebenfalls daran gestört, dass die Toiletten erst in ein paar Jahren in Angriff genommen werden sollen. Das Sprengel Museum ist 40 Jahre alt und muss an vielen Stellen ausgebessert werden, gut acht Millionen Euro stehen hierfür zur Verfügung. Stadt und Land, die sich die Kosten teilen, hatten nun eine Prioritätenliste vorgestellt, die sich ergibt aus Sicherheitsaspekten, weil etwa Leitungen schmoren, und aus Gründen der Sinnhaftigkeit. Da auch der Brandschutz im Museum erneuert wird, wollen Stadt und Land die Technik dort mit einbauen, wo ohnehin schon gearbeitet wird. Ergebnis: Die Toilettenanlagen sind auf der Liste nach hinten gerutscht. Stadt und Land hatten zunächst 11,6 Millionen Euro Sanierungskosten aufgerufen, mussten den Etat dann aber aus Spargründen herunterfahren.

Anzeige

Eine weitere Argumentation dafür lieferte Fachbereichsleiter Jörg Gronemann auch noch: „Wir haben drei Behinderten-WCs im Altbau und zwei moderne barrierefreie Toiletten im Anbau.“ Die drei WCs im Altbau entsprächen zwar nicht mehr den neuesten Standards, seien aber in Ordnung und vor einiger Zeit unter Einbeziehung der städtischen Behindertenbeauftragten Andrea Hammann nachgebessert worden.

Weitere NP+ Artikel

Sozialverband empört: „Das ist diskriminierend“

„Wenn die Kosten durch die Decke gehen, muss man natürlich entscheiden, was notwendig ist und was zwingend umgesetzt werden muss. Dass aber ausgerechnet ein WC für Menschen mit Behinderung als nicht wichtig erachtet wird, ist diskriminierend“, kritisiert Ingeborg Saffe vom Sozialverband. „Alle reden von Inklusion. Auch Stadt und Land versichern immer wieder, wie wichtig ihnen die Teilhabe von Menschen von Behinderung ist. Wenn es aber darauf ankommt, setzen sie doch andere Prioritäten“, so die Kreisvorsitzende weiter. Gerade die Landeshauptstadt und auch das Land Niedersachsen müssten jedoch bei ihren eigenen Einrichtungen mit gutem Beispiel vorangehen.

Oberbürgermeister Belit Onay und die städtische Behindertenbeauftragte Andrea Hamann hat der SoVD bereits angeschrieben und in einem Brief seinen Standpunkt deutlich gemacht: „Die Prioritäten bei der Finanzierung müssen unbedingt noch einmal überdacht werden. Nur so kann die Teilhabe an Kunst und Kultur für alle gewährleistet werden“, sagt die Kreisvorsitzende. Bei der Stadt Hannover hieß es am Mittwoch, dass die Barrierefreiheit für die Stadt einen hohen Stellenwert habe. Dies zeige sich an den vielen in der Vergangenheit bereits durchgeführten Maßnahmen“, so Stadtsprecher Dennis Dix. Natürlich gebe es an vielen Stellen immer noch Verbesserungspotenzial. „Grundsätzlich ist die Landeshauptstadt dankbar für die Unterstützung unter anderem der Sozialverbände, die sich dieses Themas annehmen und Verbesserungsvorschläge machen.“

Liste kann nur Kommission mit Zustimmung vom Land ändern

Das Sprengel Museum sei bereits nahezu vollständig in allen öffentlichen Bereichen barrierefrei zugänglich. Im Gebäude gebe es aktuell fünf barrierefreie Toiletten und bis jetzt habe es von den Besuchern keine grundsätzlichen Beschwerden über dieses Angebot oder die Nutzbarkeit der Toiletten gegeben, teilte die Stadt weiter mit. Man werde das Thema Barrierefreiheit weiterverfolgen und intensivieren. „Deshalb ist auch die Sanierung und Optimierung der barrierefreien WCs in der Gesamtmaßnahmenliste vorgesehen“, so der Sprecher.

Die Sanierungsliste basiere auf einen Beschluss der Verwaltungskommission des Sprengel Museums mit gleichberechtigten Vertretern von Stadt und Land. „Eine Änderung der Liste kann nur über diese Kommission mit Zustimmung des Landes erfolgen“, führte Dennis Dix weiter aus.

Von Andreas Voigt