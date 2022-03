Hannover: Ist der Kickbox-Weltmeister ein Zuhälter und Vergewaltiger?

Hannover

Eigentlich liebt Kickbox-Weltmeister Günay Artak (33) die öffentliche Bühne. Doch am Dienstag verhüllt der ganz in schwarz gekleidete Mann sein Gesicht. Nur sein „Che Guevara-Tatto“ am Hals ist erkennbar. Die Anklagebank im Landgericht ist nicht die Bühne, auf der „der Schlachter“ (sein Kampfname) gesehen werden möchte. Er muss sich wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Zwangsprostitution verantworten.

Ausgerechnet Günay Artak. Erst kürzlich verkündete er öffentlich, dass er sich für „kriminelle Ausländer“ schäme. „Der Kurde aus der Türkei“, so heißt es bei Wikipedia, hat einen deutschen Pass. Er engagierte sich ehrenamtlich im Integrationsrat sowie im Jugendparlament von Barsinghausen. Als Fußball-Schiedsrichter rühmt er sich, die besonders schwierigen Spiele zu pfeifen. „Die Leute wissen, ich kann mich hauen, wenn es drauf ankommt“, lässt er sich bei Focus-Online zitieren. In dem Bericht werden seine kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit schwierigen Spielern positiv erwähnt.

Artak soll als Loverboy eine Frau gefügig gemacht haben

In der Anklage wird Artak vorgeworfen, zwischen April 2018 und September 2020 rund 31.000 Euro aus der Zwangsprostitution erwirtschaftet haben. Noch schwerer wiegt der Vorwurf der Vergewaltigung. So habe er 2019 Kontakt zu einer 20-Jährigen aufgenommen. Er habe ihr ein Liebesverhältnis vorgegaukelt, verliest Oberstaatsanwältin Maren Stolper aus der Anklage.

Im Oktober 2019 habe er die junge Frau vergewaltigt. „Hab dich nicht so. Im Job musst Du auch hart sein“, soll er dabei zu der Frau gesagt haben. Mit Drohungen wie „Ich kann Mädchen verschwinden lassen“, oder „Ich schneide deinen Eltern die Kehle durch“, hat er laut Anklage die Frau zur Prostitution gezwungen. Anschließend habe das mutmaßliche Opfer in einem Club in Porta Westfalica (Nordrhein-Westfalen) für ihn angeschafft. Dabei habe er Preise, Ort und Zeit ihrer Tätigkeit kontrolliert, sagt die Oberstaatsanwältin. Sogar über ihr Essen habe er bestimmt.

Mit dem Kickboxer sitzen Lisa Y. (24) und Ekin B. (27) auf der Anklagebank. Auch Lisa Y. soll Artak zur Prostitution gezwungen haben. Sie soll ihm wiederum bei der Zwangsprostitution eines Mädchens geholfen haben. Bei Ekin B. wiegt die Anklage schwerer. Er soll eine 18-Jährige im August 2020 im Büro einer hannoverschen Sisha-Bar vergewaltigt haben. Zuvor habe Günay Artak die Frau sexuell genötigt. Doch er sei in der Bar überrascht worden. „Ich gönne es meinem Bruder“: mit diesen Worten hat er laut der Oberstaatsanwältin die Frau dann Ekin B. überlassen.

Die Angeklagten machten nach der Anklageverlesung keine Aussage.

Von Thomas Nagel