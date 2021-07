Hannover: Islamischer Verband will Wohnheim für Jungen bauen

Hannover

In der Kommunalpolitik herrscht eine gewisse Verunsicherung. Der Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) aus Köln plant in der Calenberger Neustadt ein Wohnheim für männliche Schüler. „Bei mir hat das ganze ein Stirnrunzeln ausgelöst“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Er brauche erst mal eine neutrale Einschätzung, um das Ganze einordnen zu können. Auch CDU-Fraktionschef Jens Seidel meint: „Wir müssen eine Erklärung der Verwaltung abwarten.“

Die Stadt Hannover hat auf eine Anfrage der NP ausführlich geantwortet. „Der VIKZ in Köln hat einen Bauantrag gestellt, in der Gerberstraße 3 das Vorderhaus abzureißen und neu zu errichten“, erklärt Pressesprecherin Michaela Steigerwald. Im Hinterhof der Immobilie befindet sich die Fatih-Camii-Moschee. Eine Baugenehmigung sei noch nicht erteilt, weil noch Nachbesserungen des Bauherren anstünden.

So soll das der Neubau des Wohnheims für junge Muslime aussehen. Quelle: VIKZ (Simulation)

Verband gilt als konservativ und fromm

Der VIKZ gilt laut Islamwissenschaftlern als konservativ. Er konzentriere seine Aktivitäten auf Bildungserfolg und Frömmigkeit. „Zweifel an seiner Verfassungstreue haben nie bestanden“, so Steigerwald. Und es gibt bereits in Hannover ein solches Wohnheim. Seit 2010 werden in Stöcken muslimische Mädchen dort unterrichtet. Die Stadt teilte dazu mit: Laut Landesjugendamt sei das pädagogische Konzept damals auf der Höhe der Zeit gewesen.

Die Stadt weist daraufhin, dass sie nur für das Baurecht zuständig sei. Da das Gebäude nicht unter Denkmalschutz stehe, gebe es gegen die prinzipiellen Planungen des VIKZ keine Einwände.

Für SPD-Fraktionschef Lars Kelich ist das alles kein Problem. „Wir sind für interreligiösen Dialog. Verbotsdiskussionen treiben die Menschen nur in die Isolation“, sagt er. Für Daniel Gardemin, Grünen-Fraktionsvorsitzender, meint: „Die Arbeit in dem Wohnheim muss sichtbar und bewertbar sein.“ Er warnt vor Vorurteilen.

Vorbehalte könnte es vielleicht geben, dass das Wohnheim nur für Jungen vorgesehen ist. Pressesprecherin Steigerwalt spricht von einem „sehr konservatien Modell der Geschlechtsrollenverteilung“. Doch für das Konzept spreche zweierlei: Zum einen dürfen Eltern frei über die Erziehung ihrer Kinder entscheiden. Zum anderen häuften sich die Bildungsdefizite bei jungen männlichen Migranten. Die Stadtsprecherin: „Der Förderbedarf ist bei den Jungen daher deutlich höher.“

Von Thomas Nagel