Am fünften Werktag in Folge liegt der Inzidenzwert in der Region Hannover deutlich unter 35 –tagesaktuell meldet das RKI für heute eine Inzidenz von 29,8. Damit gibt es weitere Lockerungen ab Freitag, etwa für die Außengastronomie, für Clubs, Bars und Diskotheken, die wieder öffnen dürfen.