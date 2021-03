Hannover

Die Inzidenz in der Region Hannover liegt laut Gesundheitsamt am Donnerstag immer noch knapp über 100 – und damit drei Tage vor geplanten Schullockerungen am Montag über der entscheidenden Marke. Ein Präsenzunterricht für mehr Schüler als bisher ist nach den Vorgaben des Landes damit weiterhin nicht möglich.

In der kommenden Woche sollen nach Angaben des Kultusministeriums in Niedersachsen erst die Jahrgänge fünf bis sieben sowie der zwölfte Jahrgang starten, außerdem weitere Förderschulklassen. Am 22. März und damit noch vor den Osterferien sollen mit den Jahrgängen acht und elf die letzten Schülerinnen und Schüler aus dem Distanzlernen zurückgeholt werden.

Schulöffnungen frühestens am Dienstag – oder später

Für die Öffnungsschritte gilt allerdings eine Hotspot-Regelung, die Ansteckungen vermeiden soll. Die Corona-Inzidenz hätte bis spätestens Donnerstag unter 100 liegen müssen – das sind vier Tage vor dem möglichen Schulbeginn am Montag. Liegt der Wert also von Donnerstag bis Sonnabend unter 100, können die Schulen am Montag öffnen. Das ist aber mit der aktuellen Überschreitung nicht mehr möglich. Das Landesgesundheitsamt meldete für Donnerstag eine Inzidenz von 106,2.

Sollte dieser Wert am Freitag noch fallen und auch drei Tage in Folge unter 100 bleiben, dürften die Schulen demnach erst am Dienstag ins Wechselmodell starten. Oder eben entsprechend später.

Von Simon Polreich