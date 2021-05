Hannover: Inzidenz steigt wieder über 100

Hannover

Bundesweit sind die Inzidenzen derzeit auf sinkendem Niveau, überall keimt Hoffnung auf Lockerungen. Auch in der Region Hannover. Dort sank der Wert erstmals in diesem Jahr am Donnerstag auf unter 100. Einen Tag später schon wieder die Ernüchterung: Die aktuelle Inzidenz stieg auf 112.

Mit Folgen: Denn laut Bundesgesetz wird die Notbremse erst gelöst, wenn sich die Infektionslage „stabil“ entspannt hat. Es braucht also fünf Werktage in Folge unter 100. Der Wert dieses Freitags dürfte also wieder ein kleiner Rückschritt sein, denn der Zähler wird wieder auf 0 gestellt.

Von NP