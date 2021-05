Hannover

Inzidienzwert. Für kein anderes Wort haben sich Hannovers Gastronomen in den zurückliegenden Wochen wohl mehr interessiert als für dieses. Am Mittwoch ist er mit gut 92 erstmals wieder unter 100 gesackt – und schon beginnt erneut das große Rechnen: Bleibt er weiter unter 100, kann in der kommenden Woche erstmals geöffnet werden. Zumindest die Außengastronomie. Noch fünf Werktage warten. Das gilt für die Politik dann als stabiler Wert.

„Ich kann jeden Tag beginnen, wir sind vorbereitet und meine Gäste sind es auch“, sagt Eckhard Horst vom Hotel und der Waldwirtschaft Bischofshol. Täglich habe er Anrufe mit Nachfragen, wann es denn nun endlich auch in Hannover losgehe, nachdem Gastronomen in Hildesheim öffnen dürften. „Das Telefon nimmt mich sehr stark in Anspruch.“ Seine 20 Angestellten kann Horst schnell aus der Kurzarbeit holen – ein Anruf genügt. Eine Art Kioskverkauf macht die Waldwirtschaft schon länger, sobald die Außengastronomie wieder starten dürfte, biete er für den Biergarten mit seinen 200 Plätzen dann wieder alles à la Card an, sagt Eckhard Horst.

Sinkt der Inzidenzwert, klingelt bei Tanja Machledt das Telefon

Tanja Machledt von der Alten Hahnenburg hatte ihre Frischfleisch und Gemüselieferanten bereits letzte Woche aktiviert, nachdem der Inzidienzwert kurz unter 100 gerutscht war. „Danach klingelte sofort das Telefon, alle wollten wissen, wann ich öffne“, berichtet sie. Einen ähnlichen Effekt hat die Gastronomin am Mittwoch erneut festgestellt. Eine Familienfeier, die vor Wochen für den 20.Mai gebucht gewesen war, musste sie trotzdem vor kurzem wieder absagen. „Das war allen dann doch noch zu unsicher.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Machledt hat vor kurzem drei Mitarbeiter für die Küche und zwei Servicekräfte reaktiviert und holt drei weitere Angestellten aus der Kurzarbeit, wenn der Inzidenzwert weiter unter 100 bleibt und die Alte Hahnenburg in Teilen Gäste bewirten darf. „Sobald ich wieder geöffnet habe, kommen zwei weitere Angestellte dazu aus der Kurzarbeit.“ Die Gartenterrasse umfasst 50 Plätze, der Wintergarten 70. Ob sie den nutzen kann, weiß sie allerdings noch nicht.

Fußball-Saisonfinale in kleiner Runde? Fans sind heiß darauf

Das U-Turn ist eine öffentliche Vereinsgaststätte der TG Hannover am Bischofsholer Damm, hat sich aber auch einen Namen gemacht unter Fußballfans, da Wirt Alex Otto regelmäßig die Spiele von 96 und dem HSV zeigt. „Ich gehe von einer Öffnung am Donnerstag nächster Woche aus“, sagt Otto. Wohl gerade noch rechtzeitig: Am Pfingst-Wochenende steigt das letzte Saisonspiel in der 1.und 2.Liga – Otto rechnet an beiden Tagen wegen der vielen Anfragen mit gutem Besuch. Und setzt am Ende noch auf eine Erstliga-Relegation zwischen dem HSV und Werder Bremen – „das zieht Gäste“, sagt er.

Unter Coronabedingungen, wie Otto betont. „Ich kann jedem Gast einen Selbsttest zur Verfügung stellen.“ Die Lust, wieder Fußball zumindest in Gemeinschaft auf der Terrasse zu schauen, sei ungebrochen, berichtet er. Einige kleinere Familienfeiern für das Frühjahr, die er Anfang des Jahres noch angenommen habe, musste der Betreiber trotzdem wieder absagen – zu unklar die Gesetzeslage. Sein Thekenpersonal habe er bereits zusammen. Alex Otto beschäftigt sich aber auch schon mit der Fußball-EM, die im Juni ausgetragen wird. Auch hier müsse er den Spagat hinbekommen zwischen ausreichend Umsatz und Hygieneauflagen.

Seehaus Isernhagen hat Reservierungen für die Terrasse

Das müssen die Gastronomen auch, denn Spielregeln gibt es trotz allem noch: Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes sieht inzwischen zwar keine Höchstgrenze bei der Auslastung mehr vor, sondern nur noch Mindestabstände. Aber auch darüber definiert sich schon eine Besucherzahl. Und: Wer sich im Außenbereich einer Gaststätte niederlassen will, muss laut Landesverordnung einen negativen Corona-Test vorweisen oder geimpft sein. Und: Veranstaltungen sind vorerst ohnehin nicht erlaubt, und wann wieder Public Viewing bei Fußballspielen möglich ist, ist ebenfalls noch nicht klar.

Frank Bertram, Betreiber vom Seehaus Isernhagen am Hufeisensee, setzt auf eine Öffnung an Pfingstsonnabend. „Für die Bedienterrasse habe ich einige Reservierungen, der Biergarten wird im To-Go-Betrieb an den Start gehen“, sagt er. Das Interesse an einer Wiedereröffnung ist groß, das belegen die viele Spaziergänger und Ausflügler, die am Hufeneisensee eine Rast machen und sich stets nach dem Öffnungstermin erkundigen.

Acht Mitarbeiter „stehen in den Startlöchern“

Bertram beschäftigt über seine EssKlasse GmbH insgesamt 60 Mitarbeiter, davon sind acht festangestellt im Seehaus. Die seien seit November in Kurzarbeit und „stehen in den Startlöchern“. Sollte der Inzidenzwert weiter unter 1oo bleiben, werde er mit ihnen am Dienstag in einer Teamssitzung die Vorbereitungen für eine Sonnabend-Öffnung besprechen.

Anfragen hat das Seehaus auch für größere Familienveranstaltungen, ab Juli sei aus seiner Sicht wieder vieles möglich. Oder auch nicht. Für diesen Fall hat der Gastronom großzügige Rücktrittsregelungen festgeschrieben, die eine Absage acht Tage vor der Veranstaltung möglich machen. „Es sind eben unsichere Zeiten.“

Von Andreas Voigt