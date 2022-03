Hannover

Als erste Frau überhaupt wird Yasmin Fahimi an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes rücken. Ihr Bundestagsmandat wird die 54-Jährige dafür aufgeben. Im Doppelinterview mit Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic (28) erklärt die einstige Generalsekretärin, wie sie für mehr Gleichberechtigung eintreten und grundsätzlich für faire Löhne in Zeiten von Krieg und Inflation kämpfen will.

Frau Fahimi, Sie werden als erste Frau überhaupt an der Spitze des DGB stehen. Was bedeutet das für Sie?

Fahimi Das ist auch für mich ein historischer Moment. Und ich verstehe es als meine Aufgabe, für erwerbstätige Frauen noch deutlich mehr zu erreichen.

Prekäre Beschäftigung zurückdrängen

Anfang des Monats hatten wir den „Equal pay day“ in Deutschland – das ist der Tag im Jahr, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten. Wie können Sie den Lohnunterschied zu den Männern verringern?

Fahimi Dieser Zustand hat viele Ursachen. Frauen üben häufiger Tätigkeiten in prekären Verhältnissen aus. Und sie sind in Branchen tätig, die nicht ausreichend tarifgebunden sind. Ein Vergaberecht, das bewirkt, dass öffentliche Aufträge nur noch an tarifgebundene Unternehmen gehen, ist daher überfällig. Aber das reicht nicht aus. Im Gesundheitswesen hat die öffentliche Hand zum Beispiel nicht nur den Auftrag der Versorgungssicherheit gegenüber der Bevölkerung, sondern muss auch gute Arbeitsbedingungen gewährleisten. Das findet derzeit nicht genügend Berücksichtigung.

Wir reden schon so lange über Gleichberechtigung – warum sind wir da nicht schon weiter?

Fahimi Die Arbeit von Frauen wird immer noch zu häufig als Zuverdienstarbeit gesehen. Sie arbeiten oft in Teilzeit, haben befristete Jobs oder Minijobs. Da müssen wir für deutlich mehr Ordnung sorgen und prekäre Beschäftigung zurückdrängen. Wir brauchen aber auch immer noch mehr verlässliche Kinderbetreuung und die schrittweise Abschaffung des Ehegattensplittings.

Auch die Kinderbetreuung stand zuletzt wieder deutlicher im Fokus. Zum Frauentag gab es einen Kita-Streik, was bei Eltern nicht nur für Begeisterung gesorgt hat. Was sagen Sie denen, die nicht wussten, wie sie ohne Kinderbetreuung arbeiten sollten?

Hannovers SPD-Chef: Adis Ahmetovic Quelle: Katrin Kutter

Fahimi Es gibt eine große Solidarität und Verständnis dafür, dass die Beschäftigten für ihre Löhne streiken – so wie in jeder anderen Branche auch. Ich versteh aber auch den Frust der Eltern, dass aufgrund fehlenden Personals immer noch nicht die Betreuungsschlüssel verbessert werden können. Dafür muss die Ausbildung attraktiver werden, beispielsweise durch die Einführung einer flächendeckenden Ausbildungsvergütung.

Ahmetovic Wenn man sich die Ausbildung in ihrer bisherigen Form anschaut, ist es leider wenig überraschend, dass im Kita-Bereich überwiegend Frauen arbeiten. Wo viele Frauen arbeiten, werden die Jobs häufig schlechter bezahlt. Das ist etwas, was auch die Politik dringend beheben muss. Ich selbst habe Lehramt studiert: Wenn man Männer fragt, warum sie nicht in die Grundschulen gehen, dann ist oft ein ausschlaggebender Grund, dass sie andere Aufstiegsmöglichkeiten haben.

Argumentationskeule

Schon als Normalverdiener wird es immer schwieriger, Sprit und Miete zu bezahlen. Wie gehen die Gewerkschaften mit dieser Situation um? Ist die Forderung nach deutlich mehr Lohn eine gefährliche zusätzliche Belastung für die Unternehmen?

Fahimi Das ist die traditionelle Argumentationskeule der Lohn-Preis-Spirale. Das ist Unsinn. Wir brauchen jetzt starke Impulse für ein qualitatives Wachstum in Deutschland. Sanierung im Bau, Wasserstoffproduktion, Batterieherstellung – das schafft sinnvolles Wachstum und davon profitieren auch die Unternehmen. Wir brauchen aber auch eine Stabilisierung der Kaufkraft. Nur in dieser Verbindung schaffen wir Fortschritt für alle.

Nun gehen erstmal 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung.

AhmetovicDas war nicht planmäßig. Damit tun wir uns alle nicht so einfach. Aber wenn man sich anguckt, was derzeit unter anderem in der Ukraine passiert, müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden. Die derzeitigen Krisenherde auf der Welt, aber auch direkt vor unserer Haustür, erfordern ein starkes außen- und sicherheitspolitisches Auftreten Deutschlands. Das erwarten die Menschen, aber auch andere Länder stellen diese Forderung an uns als europäisches Powerhouse.

Diplomatie bringt Frieden

Fahimi Ohne Frieden ist alles nichts. Die deutsche Gewerkschaftsbewegung weiß, was Krieg und Verfolgung bedeutet. Rüstungskontrolle und nukleare Abrüstung in der Welt haben für uns daher zentrale Bedeutung. Aber das steht nicht im Widerspruch zu einer gut ausgestatteten Bundeswehr zum Zwecke der Verteidigung und auch nicht zur Schaffung einer europäischen Friedensordnung.

Ahmetovic Am Ende wird nicht Krieg, sondern Diplomatie den Frieden bringen.

Apropos Frieden: Wie steht es im Verhältnis zu Gerhard Schröder? Er hat versucht, in dem Krieg zu vermitteln.

Fahimi Es führt kein Weg daran vorbei, dass Schröder dringend aus den russischen Aufsichtsräten zurücktreten muss. Die Position der SPD ist da auch eindeutig. Wenn er es nicht tut, soll er bitte aus der SPD austreten.

AhmetovicWomit wir uns als Stadt jetzt dringend beschäftigen müssen, ist die Versorgung und Integration der Geflüchteten. Wir haben jetzt schon rund drei Millionen Vertriebene in der Ukraine, die Zahl wird noch weiter steigen, täglich kommen derzeit über das Drehkreuz Messebahnhof Laatzen rund 2000 Menschen an. Aber auch wenn der Krieg zu Ende ist, werden weiterhin viele Menschen ihr Land verlassen. Dazu gibt es weitere Flüchtlingsrouten: Mazedonien, Kroatien, Griechenland, diese haben wir derzeit nicht unbedingt auf dem Schirm. Als Politik, Kommune, Land und Bund werden wir in den nächsten Monaten eine Mammutaufgabe zu lösen haben mit der Integration, Unterbringung und Teilhabe.

SPD auf Augenhöhe

Viel los ist auch bei der SPD in Hannover – im Unterbezirk ist ein Führungsstreit ausgebrochen, nachdem sich die Vorsitzende Claudia Schüßler wegen einer drohenden Kampfkandidatur gegen Alptekin Kirci zurückgezogen hat.

AhmetovicWir hatten erfolgreiche Wahlen. Jetzt sind wir auf Augenhöhe mit den Grünen, die den Oberbürgermeister stellen. Diese Ergebnisse wären so nicht zustande gekommen, wenn die SPD in Stadt und Umland nicht geschlossen wäre.

Vielleicht täuschen die Zahlen über innerparteiliche Konflikte hinweg?

Ahmetovic: Ich bin jederzeit bereit für ehrliche Diskussionen. Doch in der Presse werden Informanten zitiert, die sich nicht offen äußern wollen. Das ist keine Grundlage für Gespräche.

Partei nicht zerrissen

Wie beurteilen Sie den offenen Brief von Frau Schüßler? Sie war über die plötzliche Kandidatur von Kirci nicht gerade begeistert.

AhmetovicDer offene Brief ist von Frau Schüßler und nicht von der Partei. Hier ging es um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, die beide für den Vorsitz kandidieren wollten. Es ist generell nichts Schlechtes, wenn mehrere Personen antreten möchten, auch das macht die SPD aus und macht sie lebendig. Nun haben sich beide Personen entschlossen, nicht wieder anzutreten. Das heißt aber nicht, dass diese Partei zerrissen ist.

Fahimi Meine Erfahrung ist, dass sich die Aufstellung einer Partei nicht an der Abwesenheit von Konflikten misst, sondern an den politischen Ergebnissen. Wenn es darauf ankommt, steht diese Partei – darauf können sich die Menschen in Hannover verlassen.

Von Carsten Bergmann und Fabian Mast