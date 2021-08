Hannover

Professor Dr. Helmut Lill ist Experte für Unfallchirurgie, Schulter-, Ellenborgen- und Kniechirurgie. Der 59-Jährige ist Chefarzt der Diakovere-Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Am Sonntag ist er beim Kleinen Rendezvous im Ärzte-Talk. Die NP hat vorab mit ihm gesprochen.

Auf Ihre Homepage steht der schöne Satz: „Eine kranke Schulter braucht Köpfchen, damit Sie die Herausforderungen des Lebens wieder schultern können.“ Sind gerade Schulter-Operationen eine besondere Herausforderung?

Ja, ohne Zweifel. Die Schulter besteht aus fünf Gelenken und vielen Muskeln und nur das Zusammenspiel dieser Gelenke und Muskeln erlaubt uns die enorme Beweglichkeit der Schulter.

Ihre Klinik und auch Sie selbst sind zigfach ausgezeichnet worden und tauchen in Rankings stets ganz oben auf. Ist es die Erfahrung, die Ihren Bereich so erfolgreich macht?

Ich bin seit Jahrzehnten an der Schulter dran, klinisch und wissenschaftlich. Nur wenn dich so ein Spezialgebiet wirklich interessiert, kann man darin eine Exzellenz entwickeln. Das ist mir wohl gelungen.

Zweite Meinung vor der OP einholen

Das Friederikenstift gilt als eine der größten Unfallkliniken Deutschlands. Werden Sie von Kollegen häufig um Rat gefragt?

Ja, wir werden viel gefragt, mir werden viele Bilder und Diagnosen zur Analyse zugeschickt. Aber nicht nur das: zu uns werden aus ganz Norddeutschland bis hoch nach Hamburg und ins Emsland schwer Verletzte und komplex Verletzte verlegt. Wenn andere nicht mehr weiter wissen, kommt oft das Friederikenstift ins Spiel.

Jahrzehntelang gab es nur wenige Ärzte weltweit, die sich eine Schulter-OP überhaupt zugetraut haben. Wie ist das heute?

In den 80-er Jahren gab es nur wenige Ärzte, die die Expertise hatten, um auch schwierige Schulter-Operationen anzugehen. Heute sind es deutlich mehr. Die Zahl ist immer noch klein, aber das Wissen breiter gestreut.

Es gibt Kritiker, die sagen, viele Operationen an Knie und Schulter wären zu vermeiden. Wird in Deutschland zu viel operiert?

Der Vorwurf lässt sich nicht gänzlich ausschließen. Die OP kann nur am Ende der Behandlungskette stehen, aber eine akute Schulterverletzung muss schon zeitnah operiert werden. Es empfiehlt sich immer, die zweite Meinung eines richtigen Spezialisten einzuholen, bevor man sich unters Messer legt.

Wie oft stehen Sie als Chef noch am OP-Tisch?

In der Regel jeden Tag mindestens von acht bis 15 Uhr, manchmal auch länger. Wir haben eben großen Zulauf.

Dass moderne Medizin ohne Computertechnik nicht möglich ist, das wissen wir. Wie wichtig sind und werden Roboter und Künstliche Intelligenz?

KI und Robotik werden zunehmend wichtiger, aber es wird trotzdem immer einen Chirurgen am Tisch brauchen, der sein Handwerk wirklich beherrscht. Er muss die OP leiten und jederzeit in der Lage sein, konventionell zu übernehmen.

Bewegung ist wichtig

Es wird ja längst nicht mehr soviel Tennis gespielt in Deutschland wie zu Boris Beckers oder Steffi Grafs Zeiten. Ist demnach auch die als Tennisarm bezeichnete Erkrankung seltener geworden – oder haben der Sport und die Schmerzen an der Außenseite des Ellenbogens gar nichts miteinander zu tun?

Tatsächlich tritt der Tennisarm oder Tennisellenbogen am häufigsten bei Nicht-Tennisspielern auf. Die meisten sind Schreibtischtäter, die den ganzen Tag vorm PC sitzen und die Maus über den Tisch bewegen.

Von Gießen bis Leipzig, von Pittsburgh bis Wiesbaden, Ihre Vita weist zehn Städte aus. Was hat der Patient davon, dass Sie in so vielen verschiedenen Kliniken gelernt, gelehrt und gearbeitet haben?

Ich hatte immer große Freude an der Vielfältigkeit der Ausbildung und daran, unterschiedliche Herangehensweisen kennenzulernen und aus diesem wertvollen Erfahrungsschatz meinen eigenen Weg zu entwickeln. Dieser Erfahrungsschatz ist es, von dem Patienten in meiner täglichen praktischen Arbeit profitieren.

Sie waren zwei Jahre lang Mannschaftsarzt bei Hannover 96. Unterscheiden sich die Verletzungen von Fußballprofis und Büroarbeitern?

Fußballer haben schon deutlich mehr Muskelverletzungen durch die extremen Belastungen. Aber auch Freizeitsportler haben Kreuzbandrisse oder Muskelfaserrisse. Bei Profisportlern heilen diese Verletzungen meistens schneller – sie sind jung, austrainiert und werden ganz intensiv therapiert.

Sie sind fit wie ein Turnschuh und aktiver Läufer. Wie wichtig ist die Bewegung für unser aller Leben?

Bewegung ist neben guter und gesunder Ernährung und neben gutem privaten und beruflichen Umfeld das Wichtigste und sorgt hoffentlich dafür, dass wir fit alt werden.

Kein Gedanke an Ruhestand

Nächstes Jahr nullen Sie zum sechsten Mal. Wie äußert sich der Alterungsprozess bei Ihnen?

Man ist nicht mehr so schnell wie früher und muss mehr arbeiten, um den körperlichen Level zu halten. Und du musst dir andere Ziele setzen – die Bestzeiten von vor zehn oder 20 Jahren nochmal zu erreichen, wird einfach unrealistisch.

Denkt man mit knapp unter 60 an sowas wie Ruhestand?

Die Uhr tickert natürlich auch bei mir, aber der Gedanke an den Ruhestand ist noch sehr weit weg. Ich fühle mich eher bei den 30-Jährigen als den 60-Jährigen zu Hause.

Sie sind mit einer Chirurgin verheiratet. Wird das Frühstück von medizinischen Themen beherrscht?

Nur am Rande. Wir haben zusammen kleine Kinder von vier und sechs Jahren. Glauben Sie mir: da gibt es noch viele andere Themen als Patienten und Krankheitsbilder.

Sie haben am Sonntag ein Rendezvous mit uns. Warum freuen Sie sich darauf?

Weil ich gerne über mein Team aus 45 Ärzten spreche und darüber, was unsere Arbeit ausmacht und warum wir sie so gerne tun.

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes privates Rendezvous?

Aber ja. Ich hatte schon mit 14 eine feste Freundin, die Heike. Wir waren drei Jahre zusammen und hatten viele schöne Momente in meiner Heimat, Rüdesheim am Rhein.

Von Christoph Dannowski