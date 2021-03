Hannover

Die gemeinsame Internerseite von Region und Stadt Hannover, www.hannover.de, läuft auch zwei Wochen nach ihrem Relaunch noch nicht störungsfrei. Immer wieder fällt sie zeitweise aus, zuletzt länger am Donnerstag etwa in der Zeit von 9.50 Uhr bis etwa 11 Uhr. Darüber hinaus funktionieren Verlinkungen nicht wie etwa zur Unterseite www.herrenhausen.de oder wissen.hannover.de. Auch beim Behördenführer hakt es. Dirk Sarnes, Geschäftsführer von hannover.de, begründet dies mit der technischen Komplettumstellung der insgesamt 170.000 Seiten, aus denen hannover.de besteht.

Probleme bereitet die Instabilität nicht nur dem Nutzer von außen, sondern auch nach innen. So können etwa städtische Mitarbeiter zum Teil keine Texte einstellen, das gilt ebenfalls für die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). Man könne nur froh sein, dass wegen der Pandemie aktuell kein Tourist in der Stadt sei oder plane nach Hannover zu kommen, da es sich über Angebote in der Stadt nur unzureichend informieren könne, hieß es aus internen Nutzerkreisen.

Zwischenbereicht der Stadt stellt Politik nicht zufrieden

Die Störungen auf hannover.de haben am Donnerstag auch den Verwaltungsausschuss beschäftigt. Ein Zwischenbericht habe allerdings mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet, so ein Teilnehmer. Verantwortlich für die Instabilität des Netzes soll ein Subunternehmer aus Norwegen sein. Nicht das erste Mal: Schon vor zweieinhalb Jahren hat es mit der Stabilität des Netzes Probleme gegeben.Die Server-Kapazität soll jetzt hochgefahren werden.

In den Relaunch haben Stadt und Region Hannover mehrere hunderttausend Euro investiert, wie viel genau, das habe die Stadt am Donnerstag nicht mitteilen können. „Nur schöne große Bilder auf die Seite zu stellen, reicht nicht. Die Internetseite ist eine Visitenkarte von Stadt und Region Hannover und muss funktionieren“, sagte CDU-Fraktionschef Jens Seidel. In der nächsten VA-Sitzung ist die anfällige Internetseite hannover.de dann wieder Thema. „Da ist offenbar einiges im Argen“, so Jens Seidel.

Von Andreas Voigt