Hannover

„Manege frei“ – zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie ist wieder ein Wanderzirkus in Hannover. Auf dem Döhrener Schützenplatz gastiert ab dem 21. August der „Moskauer Circus“. Neun Tage lang spielen sie jeweils zwei Vorstellungen, 38 Artisten aus sieben verschiedenen Ländern werden auftreten. „Zwei Stunden werden die Besucher in die Welt der Illusionen entführt“, so Michael Wagner. Seine PR-Agentur betreut den Zirkus.

Genehmigung im August erteilt

Genehmigt hatte der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt die Veranstaltung in der zweiten Augustwoche, für die Veranstaltung gelten die Regeln der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. „Die Spielregeln sind klar festgelegt, eine Genehmigung seitens des Gesundheitsamtes ist aber nicht extra notwendig“, so Christoph Borschel von der Region Hannover. Es gebe auch keinen Grund, extra Corona-Tests bei den internationalen Artisten zu fordern, der würde wenn bei der Einreise passieren.

Anzeige

Getestet wurde aber trotzdem. „Die Artisten sind alle vor vier Wochen, bevor der Circus wieder losging, auf das Coronavirus getestet worden“, sagt Wagner.

Weitere NP+ Artikel

Hygienemaßnahmen während den Vorstellungen

Für die Vorstellungen sind Hygienemaßnahmen getroffen. „Die Artisten werden keinen Körperkontakt mit dem Publikum haben, der Abstand wird mindestens drei Meter betragen“, so Wagner. Außerdem gebe es beispielsweise ein Zutrittsverbot für Personen mit Erkältungssymptomen, es gilt eine Mundschutzpflicht für Besucher, bis sie auf ihrem Sitzplatz sitzen, und eine regelmäßige Belüftung der Zeltanlage. „Die Kuppel kann aufgeschnürt werden, damit die Luft nach oben rauszieht, die Rundleinwand kann komplett hochgezogen werden“, erklärt Wagner.

Zelt nur zu einem Viertel belegt

Auch die Besucherzahlen seien begrenzt. Würden im Zelt regulär 1000 Personen Platz finden, sei die Zahl aktuell auf 250 Zuschauer begrenzt. „Mit der geringen Anzahl an Besuchern ist der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zwischen den Besuchern garantiert“, so Wagner.

Die Einhaltung der Regeln könne auch kontrolliert werden. „Wir wissen nicht wer da kommt und wann, aber das ist auch gut so“, erklärt Wagner. Dadurch, dass die Kontrollen unangemeldet wären, gebe es ein wahres Bild ohne Schummelei. „Wenn würde die Kontrolle über das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Hannover laufen“, so Borschel. Einen Grund sehe er dafür aber nicht.

Das Programm Zirkus-Fans können sich auf klassische Darbietungen wie Drahtseil-Artistik, Zaubertricks und Körperakrobatik freuen. Es gibt Trampolinnummern, Jonglage, Showballett und Auftritte von Clowns. Begleitet wird das Programm von modernem Ton- und Lichtdesign. Der Eintritt in den Circus Moskau kostet je nach Platzkategorie 23,69 bis 42,72 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 18,02 bis 37,04 Euro. Weitere Informationen unter www.moskauer-circus.com

Von Stella-Sophie Wojtczak