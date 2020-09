Hannover

Nun ist es ja beileibe nicht so, dass Hannover nicht über reichlich Hotels verfügen würde. Und dieses kostet die Gäste nicht einmal Geld. Aber in diese neue Beherbungsstätte können – und möchten – Menschen auch gar nicht absteigen: Das Insektenhotel, das seit Mittwoch vor dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur und neben der Blühwiese am Leibnizufer 9 steht.

Hotels für Wildbienen auch auf Balkonen

Es ist bereits bezugsfertig für Wildbienen wie Hummeln und nicht weniger als zwei Kabinettsmitglieder, Agrarministerin Barbara Otte-Kinast und Wissenschaftsminister Björn Thümler (beide CDU), weihten es ein. „Insekten sind eine wichtige Stütze in unserem empfindlichen Ökosystem“, sagte Thümler. „Leider sind sie auch diejenige, die unter sich verändernden klimatischen Bedingungen und einer industriell bedingten Umnutzung von Flächen am meisten leiden.“

Viel Platz und ein guter Unterschlupf Quelle: Behrens

Insektenschutz sei Umweltschutz „und wir alle können dazu beitragen – ob im Garten, auf dem Balkon oder auf dem Hausdach. Mit unserem Insektenhotel möchten wir hierfür ein kleines Zeichen setzen".

Insekten sind überlebenswichtig, sagt Landwirtschaftsministerin

Otte-Kinast, deren Ressort auch für die industrialisierte Landwirtschaft zuständig ist, meinte: „Insekten sind wichtig für uns Menschen – sogar überlebenswichtig! Sie sind für viele Ökosysteme unverzichtbar und tragen zur Vermehrung von Pflanzen ebenso zur Fruchtbarkeit des Bodens bei.“ Mit dem Hotel wolle man einen Beitrag zum Arten- und Naturschutz mitten in der City leisten. rue

Von Petra Rückerl