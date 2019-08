Hannover

Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen von Hunger. 821,6 Millionen Menschen hungern, zwei Milliarden leiden an Mangelernährung. Im Kampf gegen Hunger gewinnen deshalb Insekten eine immer größere Bedeutung. Seit Jahren rufen die Vereinten Nationen in ihrem Welthungerreport dazu auf,...