Hannover

Ein leer stehender Laden in Hannovers Innenstadt wird dringend gesucht. Ingrid Wagemann, Chefin der Agentur für kreative Zwischenraumnutzung, will ihn mit Visionen von der City für morgen füllen. Die Ex-Ratsfrau der Grünen beteiligt sich am Innenstadtdialog. In einem Pop-up-Store, so ihr Vorschlag, könnten Entwürfe von jungen Kunst- und Kulturschaffenden sowie Stadtentwicklern gezeigt werden.

„Wir laden Menschen zum Eintritt ein und gehen raus – in jedem Fall zum Diskurs oder Gespräch, zur Beteiligung, zum Ausstellungsbesuch, zur Veranstaltung“, sagt Wagemann zu dem Konzept. In der Osterstraße und in der Altstadt hat sie schon temporär zu nutzende Geschäfte entdeckt.

Stadt fördert Verein

Im Auffinden von zu füllenden Lücken ist Wagemann Profi. Initiiert hat sie ihre Agentur schon 2015. Seit 2018 ist sie ein eigenständiger und eingetragener gemeinnütziger Verein und wird seit 2019 institutionell gefördert durch die Stadt Hannover mit 30.000 Euro – „außer in diesem Jahr, wo der Ansatz einmalig um 10.000 Euro gekürzt wurde“.

Gut 100 bis 120 Künstler und Kulturschaffende, so berichtet die 64-Jährige, profitierten von dem Angebot. Sie sucht weiter Vermieter von 20 oder 200 Quadratmetern. „Ein altes Kino, ein leer stehender Kiosk, eine nicht genutzte Büroetage? Ob für eine Woche oder für sechs Monate.“

Wettbewerb läuft bis Monatsende

Diesmal soll die Stadt profitieren, die den Innenstadtdialog gestartet hat. Die Agentur bringt sich mit diesen Fragen ein: „Was fällt Euch zur City ein - wie sollte sie aus Eurer Sicht in Zukunft aussehen - oder gerade nicht aussehen?“ Ideen und Konzepte für eine künstlerische Positionierung sind bis Monatsende möglich.

Ein Kuratorium wird aus den Entwürfen zwölf auswählen für die Ausstellungen, die von Oktober bis Dezember laufen sollen. Die beteiligten Künstler und Künstlerinnen erhalten für ihre Arbeit eine pauschale Aufwandsentschädigung von je 500 Euro.

Platz für junge Positionen

Wer Kreativität erwartet, muss ja selbst welche einbringen. Frage deshalb an Ingrid Wagemann: „Was fehlt in der Innenstadt?“ Die Antwort kommt prompt: „Die City braucht mehr Aufmerksamkeit von Menschen, die sie sonst nicht nutzen oder sogar meiden.“ Co-Working-Plätze oder kleinere Räume für Existenzgründer fehlten. Die Innenstadt lasse sehr viel Platz für junge Positionen – aber der Rahmen, um diese darzustellen, müsse eben auch finanzierbar sein.

Jetzt sei Finanzierung vielleicht möglich, meint die Agenturchefin. „Wurde noch vor kurzer Zeit ein Ladenleerstand in der Innenstadt kaum wahrgenommen, hat die Corona-Krise hier den Blick geschärft. Die Entwicklung ist eindeutig.“ Es sei die richtige Zeit fürs neue Angebot: „Wir machen Stadt!“

Von Vera König