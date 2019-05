Hannover

Ja, sie sahen niedlich aus, die kleinen, bunten Paare: Turnschuhe, Ballerina, Laufschuhe – das, was Kinder normalerweise so an ihren kleinen Füßen tragen. Der Hintergrund der auf dem Betonboden vor dem Landtag ausgestellten Schühchen aber ist ein unfassbar brutaler und trauriger: Es geht um die Missbrauchsfälle von Lügde, auf die die Hamelner Initiative aufmerksam machte.

„ Missbrauch passiert bei uns vor der Haustür“

„Wir haben vor acht Wochen angefangen, weil wir diese Verbrechen fast in unserer Nachbarschaft passierten. Lügde ist etwa 30 Kilometer von Hameln entfernt“, sagte Initiatorin Ina Tolksdorf (59). „Und dann stellten wir fest, dass wir von vielen Menschen angesprochen worden sind, die auch betroffen waren. Missbrauch und Gewalt passiert bei uns vor der Haustür und deswegen muss etwas passieren.“

Beauftragter auf Landesebene gefordert

Die unfassbaren Taten dürften nicht wieder durch den Fokus rutschen, meint Tolksdorf, die mit ihrem Mann insgesamt sieben Kinder – darunter „mehrere Pflegekinder“ hat. Ihre Initiative schließt sich der Empfehlung des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung (UBSKM), Johannes-Wilhelm Rörig, an, der einen Missbrauchsbeauftragten auf Landesebene fordert. Außerdem sollte es eine unabhängige Kommission „Kinderschutz“ jeweils in Land, Kommunen und Landkreisen nach dem Vorbild aus Baden-Württemberg geben. Diese wurde nach dem Fall in Staufen eingerichtet – hier wurde ein kleiner Junge von seiner Mutter und dem Stiefvater schwerst sexuelll missbraucht und an „Freier“ verkauft.

Die 51 Kinderschuhe stehen für die 42 bestätigten und bisher neun identifizierten Opfer des Missbrauchsskandal auf einem Campingplatz.

Von Petra Rückerl