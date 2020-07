Hannover

Viele große Messen wurden für dieses Jahr in Hannover bereits abgesagt und mussten ausfallen. Trotzdem stehen nun noch kleinere, eher regionale Messen auf dem hannoverschen Messegelände an: Für Oktober ist noch die Infa geplant, die vom 17. bis 25. Oktober stattfinden soll. Die Region Hannover hat die Durchführung für die Verbrauchermesse genehmigt – dabei gelten strenge Hygienemaßnahmen. So gilt unter anderem eine generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf dem Gelände (ausgenommen Verkaufsgespräche), die Gänge werden verbreitert, für jeden Besucher müssen vier Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen, um die Abstandsregeln wahren zu können.

„Unser Konzept garantiert für Aussteller, Besucher und Mitarbeiter die höchstmögliche Sicherheit und erlaubt uns dennoch eine Messe durchzuführen, die trotz einiger Einschränkungen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis garantiert“, sagt Carola Schwennsen, Geschäftsführerin bei Fachausstellungen Heckmann.

Infa: kompakt, aber hochwertig

Die Infa wird die Hallen 2, 3, 4 und 18 im Ostteil des Messegeländes belegen. In Halle 2 werden die Themenschwerpunkte Lebensart, Wohnambiente und Weihnachten für den Besucher zu finden sein. In Halle 3 dreht sich alles um Beauty und Wellness, in der Halle 4 gibt es alles rund um das Thema Bauen, auch die Markthalle wird sich dort befinden. Die Infa kreativ wird vom 23. bis 25. Oktober dann in Halle 18 stattfinden.

„Uns ist allen klar: Eine infa 2020 wird anders aussehen als in den letzten Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass sie an Attraktivität verliert. Vielmehr präsentieren wir den Besuchern eine kompaktere, fokussierte und hochwertige Messe mit tollen Themen in einem neuen Ambiente“, so Schwennsen.

Auch die Pferd & Jagd solle wie geplant stattfinden, hieß es vom Veranstalter Heckmann. Eine endgültige Genehmigung der Behörden wird im August erwartet.

