Einen Tag nach dem Absturz eines Betonelements vom Telemoritz ist die Ursache noch immer unklar. „Das Stück wird noch untersucht“, so Tobias Riepe, Sprecher von VW Nutzfahrzeuge (VWN), der Eigentümerin des ehemaligen Fernmeldeturms hinter dem Hauptbahnhof. „Mit einem Ergebnis ist aber weder heute noch morgen zu rechnen.“

Der etwa ziegelsteingroße, kiloschwere Brocken hatte sich in der Nacht zu Montag gegen 0.45 Uhr zwischen zwei Lamellen am Sims der unteren Plattform gelöst und war 70 Meter tief auf den Gehweg gestürzt. Dabei verfehlte er nur knapp zwei Fußgänger, die zum Glück unverletzt blieben und die Polizei alarmierten.

Der Bereich war den ganzen Tag über weiträumig abgesperrt gewesen. Die Raschplatzhochstraße konnte gegen 14.30 Uhr wieder frei gegeben werden, die darunter führenden Abschnitte von Hamburger und Berliner Allee erst um 19.25 Uhr.

„Das ist unser Tagesgeschäft“

Für die Industriekletterer, die im Auftrag von VWN die Sicherheit des Turms überprüfen sollten, kein ungewohnter Zeitdruck. „Wir mussten diesen Einsatz zwar zügig abschließen, weil die Sperrungen so früh wie möglich wieder aufgehoben werden sollten“, erklärt Kletterer Matthias Pohlmann. „Das ist aber öfter so. Das ist unser Tagesgeschäft.“ Der 54-Jährige ist seit 2011 hauptberuflicher Industriekletterer bei der Firma Seilpartner, die ihren Sitz in Berlin hat aber Kletterteams in ganz Deutschland und darüber hinaus in den Einsatz schickt.

Pohlmann wurde um 8 Uhr angerufen, um 9.30 Uhr war er mit seinem Partner auf dem Turm. Auch wenn er vom Tagesgeschäft spricht – ein Turm wie der Telemoritz mit seiner exponierten Lage mitten in der Innenstadt sei schon etwas Besonderes, sagt er. „Das macht auch besonders viel Spaß.“ Eine gewisse Abenteuerlust scheint auch zu dem Job zu gehören.

Mit dem Fahrstuhl nach oben

Nun ist die Bezeichnung Kletterer in diesem Fall allerdings etwas irreführend. Denn nach oben ging es mit dem Fahrstuhl. „Solche Gebäude haben in der Regel einen Innenzugang.“ Statt zu klettern, ging es also eher ums Abseilen. Der Ausstieg war in 80 Metern Höhe. Dort galt es, sogenannte Anschlagspunkte für die Seile zu finden, architektonische Strukturen, die den Seilen als Verankerung dienen können. „Dort oben gibt es massive Stahlgerüste für das VW-Logo, die wir genutzt haben“, sagt Pohlmann. Gibt es so etwas nicht, greifen die professionellen Klettermaxe auch schon mal zum Bohrer.

An einem Trag- und einem Sicherungsseil hängend haben sich die Spezialisten dann auf 70 Meter absinken lassen. Auch in dieser Höhe wehte ihnen schon eine steife Brise um die Nase. „Durch die Bebauung in der Umgebung herrscht dort eine besondere Thermik mit zwei bis drei Windstärken mehr als am Boden“, so Pohlmann. Um nicht vom Winde verweht zu werden, haben die Experten zusätzliche Verbindungsseile, mit denen sie sich an ihrer jeweiligen Position halten. „Wir können aber nur bis zu einer gewissen Windgeschwindigkeit arbeiten.“ Bei Sturm und Gewitter gehe gar nichts.

Von der Sonne verfolgt

Mehr zugesetzt als der Wind habe ihnen aber die Sonne. „Wir haben uns im Uhrzeigersinn um den Turm herum gearbeitet und haben zeitweise gedacht, die Sonne verfolgt uns.“ Bei Temperaturen deutlich über 30 Grad. In dicker Schutzkleidung. Mit einer bis zu 15 Kilo schweren Ausrüstung. „Das war ein bisschen, wie gebraten zu werden. Zum Glück konnten wir aber immer wieder ins Innere des Turms zurück, da wir die Seile ja umhängen mussten“, erklärt der 54-Jährige. Gelegenheiten für kurze Pausen, und um Wasser zu trinken.

Ihre Aufgabe war es, nach weiteren möglichen Schäden und losen Stellen zu suchen. Gefunden wurde nichts dergleichen. Nach acht Stunden war der Einsatz schließlich beendet.

Der Telemoritz Offiziell heißt der 141 Meter hohe Turm neben der Raschplatzhochstraße zwar VW-Tower, im Volksmund kennt ihn aber jeder nur unter der Bezeichnung „alter Fernsehturm“ oder „ Telemoritz“. Ursprünglich sollte der Turm neben der 1950/52 gebauten und 2003 für den Bau der Ernst-August-Galerie abgerissenen Hauptpost direkt vor dem Hauptbahnhof errichtet werden. Aus städtebaulichen Gründen wurde dann aber der Standort Raschplatz gewählt und der Turm 1958/59 dort gebaut. Ein geplantes „Turm-Café“ wurde nie realisiert. Öffentlich zugänglich war der alte Fernsehturm noch nie. Technisch kommt dem Bauwerk eine besondere Bedeutung zu, da er einer der ersten Türme ist, die aus Stahlbeton gebaut wurden. Die Deutsche Post hatte den „ Telemoritz“ im April 1960 in Betrieb genommen. Nach Inbetriebnahme des neuen Fernsehturms im Stadtteil Groß-Buchholz, dem „Telemax“, wurden die funktechnischen Anlagen des alten Turms 1992 dann entweder ganz abgebaut oder auf den neuen verlagert. Im Jahr 2000 hatte der VW-Konzern den „ Telemoritz“ zu einem bislang unbekannten Symbolpreis erworben und brachte zu Werbezwecken unterhalb der Turmspitze ein drehbares Volkswagen-Logo an, das 2019 erneuert wurde.

Von Andreas Krasselt