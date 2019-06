HANNOVER

Die weiterhin steigende Schülerzahl gerade im Bereich der weiterführenden Schulen stellt die Stadt Hannover auch künftig vor große Herausforderungen. In neun Jahren zum Schuljahr 2028/29 fehlen im Stadtgebiet schulformübergreifend knapp 200o Plätze, prognostiziert die Verwaltung in ihrer aktuellen Schulentwicklungsplanung, die sie am Mittwoch im Schulausschuss vorgestellt hat. Mit den von ihr darin vorgeschlagenen Maßnahmen wie den Bau einer 12.IGS, dem 18.Gymnasium und die Ausweitung von Jahrgangsstufen und den damit verbundenen baulichen Vorkehrungen fehlen in neun Jahren trotzdem noch rund 640 Plätze in den Jahrgängen fünf bis zehn.

Stadt: „Wollen erst Mal das Nötigste angehen“

„Wir sind in der Tat heute schon sicher, dass die vorgeschlagenen Maßmahmen nicht ausreichen, um die Fehlbedarfe zu decken. Wir wollen erst mal das Nötigste angehen“, sagte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski vor der Sitzung gegenüber Pressevertretern, denen sie den Schulentwicklungsplan 2019 vorab skizzierte. Im Grundschulbereich gibt es ebenfalls Engpässe in Zukunft – bis 2023/24 steigen die Schülerzahlen dort um 12,3 Prozent an. Die Fehlbedarfe will die Stadt ebenfalls durch Neubauten von Schulen, An-und Umbauten sowie dem Aufstellen von mobilen Raumeinheiten lösen.

Hohe Schulformwechsler bereiten Probleme

In ihrer jährlichen Fortschreibung spricht die Stadt von vier großen schulplanerischen Herausforderungen: die hohe Zahl von Schulformwechslern, das Hochwachsen geburtenstarker Jahrgänge, die Zunahme von Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und die Zuzüge von Familien nach Hannover. Zudem kämen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Gymnasium G9, der Ausbau des Ganztags, Schulsanierungen im Allgemeinen und die Umsetzung der Inklusion.

Laut der Schulverwaltung wird es ab dem Schuljahr 2024/25 erstmals kritisch, wenn in Jahrgangsstufe fünf 143 Plätze fehlen und in Jahrgang acht dann 88. Die Fehlbedarfe insbesondere in Klasse fünf und sechs steigen dann jedes Jahr stark an, in neun Jahren fehlt es dann in jedem Jahrgang ab Klasse fünf an Kapazität im mittleren dreistelligen Bereich, lediglich in Jahrgang zehn sind die Klassen insgesamt zu 95 Prozent ausgelastet, heißt mit geringen Kapazitäten.

Viele Schüler kommen vom Gymnasium

Kopfzerbrechen bereitet die Stadt in erster Linie die hohe Zahl der Schulformwechsel bei der Planung – im Verlauf des Schuljahres 2017/18 und bis Beginn des Jahres 2018/19 gab es 558 Schulformwechsler. Die meisten davon –nämlich 52 Prozent –kamen vom Gymnasium. Die meisten Abgänger von dort wechselten auf eine IGS, Schüler nahm die IGS im Gegenzug aber auch von den Realschulen auf. „Auf die Schulformwechsler haben wir als Schulträgerin keinen Einfluss, darüber entscheiden die Klassenkonferenzen“, sagte Rita Maria Rzyski weiter. Es komme leider zu hohen Fehlentscheidungen seitens der Eltern, die später korrigiert werden müssten.

Neue IGS zum Schulbeginn 2025/26

Die IGSn böten den Eltern offenbar die beste Alternative, da sie die beste Aufstiegsmöglichkeit innerhalb ermögliche. Der starken Nachfrage an Plätzen auf einer Gesamtschule will die Stadt konkret mit dem Neubau einer 12.IGS für das Schuljahr 2025/26 und dem Ausbau der IGSn Büssingweg und Bothfeld auf fünf Züge begegnen. „Im Büssingweg und in Bothfeld laufen bereits die Planungen für die Erweiterung.“ so die Dezernentin weiter.

Über die vorgestellte Schulentwicklungsplanung diskutiert die Politik nach der politischen Sommerpause. „Im Oktober wollen wir dann eine konkrete Beschlussvorlage mit den Wünschen und Vorstellungen der Politik einbringen“, sagte Rzyski weiter.

Von Andreas Voigt