In der Südstadt öffnet Hannovers erster Tausch-Treff

Hannover

Die Jacke ist alt, aber nicht oll? Das Kind ist dem noch immer funktionierenden Lieblingsspielzeug entwachsen? Die Vase könnte ein frisches Design gebrauchen? Das Werkzeug benötigt man viel zu selten? Tauschen statt kaufen, teilen statt Dinge ansammeln und verstauben lassen, nachhaltig leben und Nachhaltigkeit in Workshops lernen – das alles gibt es jetzt in der Südstadt. In der Heinrich-Heine-Straße 27, in einem früheren Bettenfachgeschäft, macht Gil Koebberling den Tausch-Treff Hannover Süd auf – ein Projekt der Organisation Transition Town, gefördert vom Bundesumweltministerium.

Die Währung hier heißt: Punkte

Wer hierher kommt, braucht kein Geld. Er oder sie bekommt auf einem virtuellen Konto Punkte für Gebrauchtes. Auf einer von einem hannoverschen Geschäftsmann gesponserten Regalwand stehen schon Pandaspielzeugbären und Kinderbücher, Langspielplatten, „darunter echte Raritäten“, sowie ein gut erhaltener Toaster. „Der hat irgendwann mal zehn Euro gekostet, bei uns geben wir ihn für drei bis vier Punkte weg. Der bisherige Besitzer bekommt die Punkte gutgeschrieben und kann dafür dann beispielsweise ein T-Shirt eintauschen.“ Das muss nicht sofort sein, man kann Tauschpunkte auch ansammeln. Und der Toaster muss nach drei Monaten Nichtbeachtung wieder abgeholt werden, oder er geht in die Geschenkekiste oder wird gespendet, „je nachdem, was wir abgesprochen haben“. Mit zwölf Punkten steigt man übrigens ein, „das ist unser Willkommensgeschenk“.

Kreislaufwirtschaft statt Wegwerfgesellschaft

Wer einfach nur geben will ohne Punkte zu sammeln, ist auch willkommen. Und auch jene, die nichts zum Eintauschen haben. Aber Koebberling und ihren Mitstreiterinnen geht es vor allem um die Kreislaufwirtschaft. Es soll nichts verloren gehen, was noch gut ist.

Standort: Im Ladenlokal in der Heinrich-Heine-Straße 27 hat der Tausch-Treff eine Bleibe gefunden. Quelle: Christian Behrens

Im 128 Quadratmeter großen Treff mit einem Empfangsraum und Klön-Ecke, einem Tauschwarenraum, einem Lager plus Reparaturwerkstatt und einem kleinen Büro wird einst Liebgewonnenes und zu oft Angesehenes angenommen und angeboten, Altes repariert und Neues aus Altem erschaffen.

Info-Veranstaltung am 16. Dezember

Offizielle Eröffnung ist am Wochenende, 10. und 11. Januar, aber bereits jetzt ist der Treff dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr sowie sonnabends von elf bis 15 Uhr besetzt. Am Montag, 16. Dezember, läuft um 17.30 Uhr eine Info-Veranstaltung. „Da erklären wir Interessierten, was wir hier alles vor haben“, so die engagierte Frau, die auch schon Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover war und einmal im Jahr das Frauenbranchenbuch herausgibt.

Alle können mitmachen

Workshops zu Themen wie Mobilität, Ernährung, Klimaschutz, Abfall, C02-Einsparen sind geplant, man wolle Alltagswissen sammeln und weitergeben. ,„Es geht um Kommunikation und Klimabewusstsein, Nachbarschaft und Netzwerken, Informationsveranstaltungen und Austausch“, sagt die 57-Jährige. Manchmal ganz einfach um Tipps, wie Klamotten und Kleinmöbel, Geschirr und Spielzeug gerettet werden können. „Heute wirft man eine Hose weg, wenn der Reißverschluss kaputt ist, das muss ja nicht sein“, weiß Koebberling. Und macht auf den Ernst der Lage aufmerksam: „Die Kleidungsindustrie ist einer der größten Verursacher von C02, zusätzlich vergiftet das Einfärben die Flüsse in Asien und auch die Menschen in den dortigen Fabriken. Aber hier bei uns werden die Billig-T-Shirts für drei Euro gekauft.“

Von Petra Rückerl