Hannover

Weitere Hilfe für Obdachlose in Hannover während der Corona-Pandemie: Ab dem 20. August bringt die Stadt obdachlose Menschen zum Schutz vor einer Corona-Infektion in einem Gästehaus in der Nähe der Eilenriede unter. Aufgrund der knappen Zimmerkapazitäten in diesem Gästehaus war dies bereits Mitte Juli, nach Vertragsende mit der Jugendherberge, nicht unmittelbar möglich, so dass zusätzlich noch ein Hotel in der Innenstadt als Zwischenlösung angemietet wurde, so die Stadt. Der Vertrag mit dem Hotel läuft aus – und jetzt ist auch Platz im Gästehaus.

Von der Jugendherberge in ein Gästehaus an der Eilenriede

Wie berichtet, musste das Projekt in der Jugendherberge nahe des Maschsees Mitte Juli beendet werden, da der Vertrag auslief. Das Pilotprojekt war im April gestartet, finanziell getragen wurde es mit über einer Millionen Euro zu gleichen Teilen von Stadt und Region Hannover sowie vom Land Niedersachsen, betrieben von Diakonie und Caritas. Ausgelegt war die Herberge für 200 Obdachlose, rund 100 Obdachlose lebten durchschnittlich in der Jugendherberge. Die weitere Unterbringung der Obdachlosen in einem Gästehaus ist allerdings ebenfalls nur ein zeitlich begrenztes Angebot und eine Corona-bedingte Nothilfemaßnahme, die zum 15. Oktober ende, so die Stadt Hannover weiter. Wie es danach weitergeht, ist aktuell offen.

Rund 50 Obdachlose brauchen aktuell noch Hilfe

Die Betreiber des Gästehauses entwickeln zusammen mit den Obdachlosen Perspektiven mit dem Ziel, verbesserte Lebens- und Wohnverhältnisse zu schaffen. Waren es während der Unterbringung in der Jugendherberge von Mitte April bis Mitte Juli noch etwa hundert obdachlose Menschen, so benötigen aktuell mehr als 50 von ihnen diese Hilfe nicht mehr. Als Folge sind im Gästehaus deshalb Kapazitäten von lediglich 45 Plätzen eingeplant, teilte die Stadt weiter mit.

Sozialpartner arbeiten an einer endgültigen Lösung

Weiterhin arbeiten die Sozialpartner an einem Konzept, das eine Kombination aus Wohnhilfe und sozialpädagogischer Begleitung vorsieht. Dabei sollen mit den Betroffenen Perspektiven für eine Überwindung der Wohnungslosigkeit entwickelt werden, so die Stadt weiter. Vor der politischen Sommerpause hatte sich der Sozialausschuss der Region mit der Thematik der Obdachlosen-Hilfe beschäftigt und dabei bekräftigt, mit Stadt und Land gemeinsam nach einer dauerhaften Lösung suchen zu wollen.

Von Andreas Voigt