Hannover

Wegen der Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld kommt es in Ricklingen im Kreuzungsbereich Göttinger Chaussee/Anne-Stache-Allee (ehemals Ricklinger Stadtweg)/Wallensteinstraße in den kommenden Monaten zu umfangreichen Umbauarbeiten und damit zu Einschränkungen im Straßenverkehr, teilt die für den Bau zuständige Infra Strukturgesellschaft mit. In dem Kreuzungsbereich erneuern Arbeiter das Stadtbahngleis. Zudem wird im Haltestellenbereich Wallensteinstraße der spätere Einbau der Weichen für den Abzweig nach Hemmingen vorbereitet.

Die Straßen- und Gleisbauarbeiten starten am Dienstag, 6. April, direkt nach Ostern. In der ersten Bauphase, die bis zum 8. Mai dauert, wird im südwestlichen Kreuzungsbereich gearbeitet. In dieser Zeit können alle Straßen wie bisher benutzt werden, die jetzigen Verkehrsverbindungen bleiben bestehen. Weil jedoch Ampelmasten auseinander gezogen werden müssen, ist die Leistungsfähigkeit der Kreuzung eingeschränkt – Folge ist eine erhebliche Staugefahr, so die Infra.

Ricklingen: Verkehrseinschränkungen ab dem 10. Mai

In der anschließenden vierwöchigen Bauphase vom 10. Mai bis 7. Juni erneuert die Infra dann die Gleise und der nördliche Fahrbahnteil auf der Anne-Stache-Allee. Die Überfahrt der Gleise im Bereich Göttinger Chaussee/Wallensteinstraße muss dafür gesperrt werden. Für die Anne-Stache-Allee und Wallensteinstraße gilt dann eine Einbahnstraßenregelung – die Straße kann nur von Ricklingen in Richtung Mühlenberg/Wettbergen befahren werden. Schilder weisen auf die empfohlene Umleitungsstrecke über Hamelner Chaussee und Bückeburger Allee hin.

Von Himmelfahrt, 13. Mai, um 5 Uhr bis zum Betriebsschluss am folgenden Sonntag fahren in diesem Bereich dann keine Stadtbahnen. Zwischen den Stationen Waterloo und Wettbergen richtet die Üstra dann einen Bus-Ersatzverkehr ein. Während dieser Sperrpause werden gleichzeitig auch im Bereich Stadionbrücke sowie an der Endhaltestelle Wettbergen Gleisbauarbeiten vorgenommen, teilte die Infra weiter mit.

Von Andreas Voigt