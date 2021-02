Hannover

In Hannover soll ein weiterer Badesee entstehen. Ins Visier der Stadt ist dabei die Mergelgrube HPC II im Stadtbezirk Misburg gerückt. Idyllisch soll sich die Naturbadeanlage später an das benachbarte Naherholungsgebiet anschließen, das inzwischen höchstrichterlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Umweltausschuss und Ausschuss für Liegenschaftsangelegenheiten haben die Pläne bereits zur Kenntnis genommen, in der kommenden Woche ist der Badesee noch mal Thema im Bauauschuss. Im weiteren Verfahren soll es auch eine intensive Bürgerbeteiligung geben.

Zu dem gesamten Areal in Misburg-Ost gehörten die Mergelgruben HPC I und II, die mit einer Brücke miteinander verbunden sind. Vor Jahren wurde die GENAMO, die Gesellschaft zur Entwicklung des Naherholungsgebietes Misburg-Ost gegründet, deren Aufgabe es ist, die Grube HPC II teilweise zu verfüllen und gleichzeitig Naturschutz- und Erholungsflächen zu sichern und aufzubauen. Ein Projekt davon ist jetzt der Badesee. Die GENAMO unter Beteiligung der Stadt Hannover hat im Laufe der Jahre Überschüsse erwirtschaftet, wodurch die Stadt den Großteil der benötigten Grundstücke im Bereich der HPC II von der Heidelberg-Cement erwerben konnte. Weitere Grundstücksankäufe sind für das Badesee-Projekt noch geplant.

Bauunternehmer Papenburg unterliegt vor dem OVG

In die Schlagzeilen war Ende 2020 die benachbarte Mergelgrube HPC I durch eine Klage von Bauunternehmer Günter Papenburg vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg wegen der Naturschutzverordnung geraten. Das OVG hatte es für rechtmäßig erklärt, dass die Region Hannover im Juni 2016 eine 21 Hektar große Fläche östlich der Anderter Straße unter Naturschutz gestellt hatte. Hintergrund des langjährigen Streits zwischen dem Bauunternehmer und der Region sind Pläne vonseiten Papenburgs, den Misburger Hafen zu verfüllen und die damit neu entstandene Fläche – zwischen bereits ihm gehörenden Grundstücken gelegen – für die Lagerung von Sand, Kies und anderen Baustoffen zu nutzen. Das geht nun nicht.

Das Areal zwischen Misburger Stichkanal und Misburger Hafen bietet zahlreichen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum, die vor Beginn des Mergelabbaus in den Kalkniedermooren und Gewässern des Seckbruchs beheimatet waren. So kann man dort neben 180 Pflanzenarten auch Störche, Kröten und Eisvögel entdecken; im Wasser von Stichkanal und Hafenbecken sind zahlreiche Fische, Krebse und Schildkröten zu finden. Nebenan soll dann öffentliches Baden und Naherholung möglich sein, so will es die Stadt Hannover. Für den Badesee mit Uferzonen ist ein insgesamt 45 Hektar großes Areal festgelegt worden. Für den gesamten Prozess einschließlich Planung und Genehmigung rechnet die Stadt zwei Jahre. Eingeholt werden müssen etwa Umwelt-und Artenschutzgutachten sowie die Zustimmung der Unteren Wasserschutzbehörde wegen der Nutzung des Sees.

