Hannover

In nur zwei Jahren Bauzeit sind am nördlichen Stadteingang entlang der Schulenburger Landstraße 241 Studentenappartements in einem Hochhaus entstanden. Nun übergab der Döhrener Projektentwickler Steffen Dreßler die Immobilie an die neuen Eigentümer – in Kürze sollen die ersten Studierenden einziehen.

Alles inklusive

Billiges Studentenleben geht anders: Ein 22-Quadratmeter-Appartement kostet ab 560 Euro. Das 35-Quadratmeter-Appartemenet ist theoretisch für ein Pärchen nutzbar, das aber dann auch sehr enges Wohnen ohne Rückzugsmöglichkeit schätzen muss und insgesamt 950 Euro bezahlt. Die Preise allerdings sind all-inclusive: Nicht nur alle Nebenkosten bis zum Internet sind inbegriffen, sondern auch die Möbel. Und mit Sonnendachterrasse, großen Gemeinschafts- und Lernräumen sowie einer kleinen Bar im fünften Stock ist die Ausstattung besser als in manch anderem teuren Wohnheim.

Der Neubau, vom Schweizer Architekten Max Dudler in gefühlvoll reliefiertem Backstein geplant, ist der Höhepunkt der Revitalisierung des ehemaligen Sorst-Geländes in Hainholz. Dreßler hat seit 2010 dort den historischen Marinebau der Metallfabrik saniert sowie zuletzt auch eine Seniorenresidenz errichtet, die von den Johannitern betreut wird. Ab Oktober will er noch ein Gebäude mit 60 Mietwohnungen erstellen.

36 Millionen-Bau

Rund 36 Millionen Euro hat das neue Studentenwohnheim „Hainbase“ gekostet, das mit zwölf Stockwerken etwas höher ist als die „Silos“ des Studentenwerks in Herrenhausen. Mit Fertigstellung hat die Commerzbank-Tochter Commerz-Real die Immobilie für Versicherungs- und Pensionskassenanlagen erworben. Den Betrieb managt das Unternehmen Cubelife, das bundesweit etliche Studentenwohnheime bewirtschaftet.

Aktuell ist zwar nicht einmal die Hälfte der Appartements im Hochhaus gebucht – allerdings rechnet Cubelife-Managerin Marieke Mantel damit, dass die Nachfrage schnell anziehe. Immerhin seien gerade die Zulassungsbescheide für die Studiengänge verschickt worden, und das Wintersemester soll wieder in Präsenz stattfinden.

Lob vom Stararchitekten für die Stadt

Stadtbaurat Thomas Vielhaber lobte bei der Eröffnung die städtebauliche Wirkung des Hochhauses, die dem Stadtteil Hainholz guttun werde. Er dankte Dressler, dass er bei der Wahl des Architekten Wert auf Qualität gelegt habe, statt nur einen möglichst praktischen Investorenbau abzuliefern, der sich schnell weiterverkaufen lässt. „Sie sind Hannoveraner, und Ihr Herz schlägt für Hannover“, sagte Vielhaber. Gerade einem Stadtteil wie Hainholz, in dessen Erneuerung die Stadt viel Geld stecke, tue die Innovation gut, denn: „Am Ende geht es nicht um die Gebäude, sondern um die Menschen, die hier leben werden.“

Der Schweizer Architekt Dudler wiederum überraschte mit einem starken Lob für das Tempo und die Flexibilität der Bauverwaltung. „Wir bauen in vielen europäischen Städten – aber so schnell wie in Hannover ging es nirgends mit den Genehmigungen“, sagte er. Dudler, der als internationaler Stararchitekt gilt, bereitet derzeit ein Baugebiet in Wülfel an der Grenze nach Laatzen vor, das an der Hildesheimer Straße ebenfalls einen Elfgeschosser umfasst.

Von Conrad von Meding