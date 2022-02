Hannover - Hilfe für Kinder in Not: In Döhren-Wülfel soll es mehr Kinderschutzinseln geben

Der Bezirksrat Döhren-Wülfel möchte die Zahl der sogenannten Kinderschutzinseln im hannoverschen Stadtbezirk erhöhen. Sie sollen Jungen und Mädchen in Not Zuflucht gewähren.