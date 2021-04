Hannover: In Dieselgate-Klage erlebt VW Totalschaden

Hannover

Wie viel Verantwortung trägt ein Manager, der noch Chefs über sich hat? Um diese Frage ist es am Montag im Landesarbeitsgericht in Hannover gegangen. Im Rahmen der „Dieselgate-Affäre“ hatte VW dem Chef der Hauptabteilung „Entwicklung Aggregate Diesel“ (EAD) fristlos gekündigt.

Die Vorwürfe: Er sei für den Einbau der Schummelsoftware verantwortlich. Damit konnten die Schadstoffwerte im Testbetrieb künstlich viel niedriger gehalten werden als auf der Straße. Der Betrug flog 2015 in den USA auf. Dann habe der Manager unterlassen, den illegalen Einbau zu stoppen. Und der Leiter der Hauptabteilung EAD habe sich auch noch an der Verschleierungsstrategie des Konzerns gegenüber den US-Behörden beteiligt. Zudem verklagte VW seien leitenden Angestellten auf Zahlung von fast 2,2 Millionen Euro.

Prozessakten zählten 1500 Seiten

Im Arbeitsgericht Braunschweig war die Kündigungsschutzklage erfolgreich. Und Timm Trapp, Richter am Landesarbeitsgericht, gab auch in der zweiten Instanz dem Manager recht. Er brauchte 45 Minuten, um die 1500 Blatt starke Akte zusammenzufassen.

Und was der Richter sagte, war stellenweise ziemlich peinlich für VW. So habe es die Konzernstrategie gegeben, den US-Behörden möglichst wenig zu den technischen Details der Abgasmauschelei mitzuteilen. Im Juli 2015 schrieb der EAD-Chef an seine Vorgesetzten: Man solle keine Fachleute in die USA schicken. Denn sie müssten dort die Wahrheit sagen. Und das würde der Strategie zu wider laufen. Der gekündigte Manager sagte: „Ich wollte nur meine Mitarbeiter schützen.“ Richter Trapp befand: „Das ist schwer zu widerlegen.“

Manager informierte Vorgesetzte über Manipulation

Und wie weit hätte der Manager gehen müssen, um auf die illegale Software hinzuweisen? Er informierte drei Vorgesetzte. Die Antwort (sinngemäß): „Das ist nicht Ihre Sache.“ VW meint nun, dass der EAD-Chef die Compliance oder den Betriebsrat hätte einschalten müssen. Richter Trapp konnte diese (arbeitsrechtliche) Pflicht nicht erkennen.

Und er sagte auch: „Wir sind der Meinung, dass die Entscheidungen oberhalb des Klägers getroffen worden sind.“ Seitens VW wurde das bestritten. Der Konzern warf dem Manager „eigensüchtige Motive“ vor, dass er seiner Anzeigepflicht der Manipulationssoftware nicht nachgekommen sei.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Richter Trapp erwidert, dass ein Bereichsleiter informiert worden sei, der später Markenvorstand geworden sei. „Und trotzdem ist nichts passiert“, so der Richter. Zu vielen Vorwürfen erklärt Trapp an die Adresse von VW: „Dazu haben sie nichts vorgetragen.“ So ist unklar geblieben, ob der EAD-Chef im September 2010 schon von der illegalen Abschaltvorrichtung in der Motorsteuerung wusste. Er war da gerade zehn Tage im Amt.

Auch auf Schadensersatz darf VW nicht hoffen. „Es gab kein pflichtverletzendes Verhalten“, erklärte der Richter lapidar im Urteil. In der Verhandlung hatte er gesagt, dass der Konzern gegen einen anderen Verantwortlichen auf Regressansprüche verzichtet habe. Diese Karre hat VW gegen die Wand gefahren.

Von Thomas Nagel